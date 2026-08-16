BLZ Nord LIVE: Karlsfeld schießt Kammerberg ab - Ascheim geht unter

Der SV Waldperlach hat ein abwechslungsreiches Duell gegen den SC Eintracht Freising mit 4:2 für sich entschieden. Die Gastgeber legten einen Traumstart hin und führten nach Treffern von Semir Gracic und Roberto Valanzano bereits nach zehn Minuten mit 2:0. Freising zeigte jedoch Moral, kämpfte sich zurück und glich durch Fabrizio Brandes sowie Florian Hölzl noch vor der Pause zum 2:2 aus.

Lange deutete danach vieles auf eine enge Schlussphase hin, ehe Waldperlach noch einmal zulegte. Jamshid Mohammadi brachte die Hausherren zehn Minuten vor Schluss erneut in Front, bevor Philipp Schaefer kurz vor dem Ende den Deckel draufmachte. So durfte sich Waldperlach nach einer unterhaltsamen Partie über einen verdienten Heimsieg freuen.

SV Waldperlach – SC Eintracht Freising 4:2

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Thorsten Walfort, Umutcan Aksoy, Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Roberto Valanzano, Semir Gracic, Sayfulla Khutsurov, Marko Todorovic (85. Amanuel Wodere), Dzenis Toskic (74. Jamshid Mohammadi), Philipp Schaefer (89. Hicham Bouraima) - Trainer: Sebastian Wastl

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Iosif Racean (87. Florian Wagner), Paulo Just (77. Maximilian Schaar), Felix Fischer, Andreas Abstreiter (70. Bastian Lomp), Florian Hölzl, Jakob Schmid (63. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber (70. Marwane Gobitaka) - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Jan Nagel (Germering) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Semir Gracic (8.), 2:0 Roberto Valanzano (10.), 2:1 Fabrizio Brandes (32.), 2:2 Florian Hölzl (45.+6), 3:2 Jamshid Mohammadi (80.), 4:2 Philipp Schaefer (89.)