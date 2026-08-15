BLZ Nord LIVE: Garching führt gegen Allershausen

DerSV Ampertal Palzing bleibt im Tabellenkeller gefangen. Das Heimteam unterlag dem TSV Gaimersheim sehr deutlich mit 0:4. Tim Kriegl markierte in der Anfangsphase die Gästeführung. Innerhalb von etwa einer Viertelstunde war die Begegnung nach dem Seitenwechsel entschieden. Denis Janjic, Michael Kraft und Gabriel Weiß trafen zwischen der 58. und der 74. Minute dreimal und damit zum 4:0-Endstand.

SV Ampertal Palzing – TSV Gaimersheim 0:4

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu (82. Julian Mitterweger), Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (82. Felix Meyer), Andre Bauer (65. Liam Russo), Dominic Schermbach (66. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (65. Leon Steinkühler) - Trainer: Enes Mehmedovic

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (58. Denis Janjic), Daniel Sierck, Riza Gruber, Mykyta Sapunov, Mika Schillig, Gabriel Weiß, Dennis Hüttinger (73. Marlon Hochwart), Luca Mancini (73. Samuel Ulrich), Michael Kraft, Tim Kriegl (82. Simon Wetzl) - Trainer: Manfred Kroll

Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Tim Kriegl (11.), 0:2 Denis Janjic (58.), 0:3 Michael Kraft (68.), 0:4 Gabriel Weiß (74. Foulelfmeter)