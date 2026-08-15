 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ticker

BLZ Nord LIVE: Garching führt gegen Allershausen

4. Sieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser
Garching führt früh.
Garching führt früh. – Foto: Johannes Traub

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BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Am Samstag duellieren sich in der Bezirksliga Nord der SV Waldperlach mit Freising und der SV Dornach mit Dachau. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag:

Heute, 13:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
2
2

Heute, 14:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
0

Heute, 14:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
2
0

Spiele am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
4
Abpfiff

DerSV Ampertal Palzing bleibt im Tabellenkeller gefangen. Das Heimteam unterlag dem TSV Gaimersheim sehr deutlich mit 0:4. Tim Kriegl markierte in der Anfangsphase die Gästeführung. Innerhalb von etwa einer Viertelstunde war die Begegnung nach dem Seitenwechsel entschieden. Denis Janjic, Michael Kraft und Gabriel Weiß trafen zwischen der 58. und der 74. Minute dreimal und damit zum 4:0-Endstand.

SV Ampertal Palzing – TSV Gaimersheim 0:4
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu (82. Julian Mitterweger), Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (82. Felix Meyer), Andre Bauer (65. Liam Russo), Dominic Schermbach (66. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (65. Leon Steinkühler) - Trainer: Enes Mehmedovic
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (58. Denis Janjic), Daniel Sierck, Riza Gruber, Mykyta Sapunov, Mika Schillig, Gabriel Weiß, Dennis Hüttinger (73. Marlon Hochwart), Luca Mancini (73. Samuel Ulrich), Michael Kraft, Tim Kriegl (82. Simon Wetzl) - Trainer: Manfred Kroll
Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Tim Kriegl (11.), 0:2 Denis Janjic (58.), 0:3 Michael Kraft (68.), 0:4 Gabriel Weiß (74. Foulelfmeter)

Gestern, 19:30 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
2
0

Der FC Gerolfing ist - Stand Freitagabend - neuer Tabellenführer der Bezirkliga Nord. Das Team rund um Ex-Bundesliga-Spieler Christian Träsch besiegte den TSV Rohrbach mit 2:0. David Simm leitete den Heimdreier kurz vor der Pause ein. Träsch persönlich sorgte vom Punkt aus in Hälfte zwei für die Entscheidung im Duell zweier Spielertrainer.

FC Gerolfing – TSV Rohrbach 2:0
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Felix Winkelmeyr, Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (91. Elias Simm), David Simm (70. Donat Bashota), David Wendrich (81. Ugur Genc), Atilla Demir, Giulio Conti (87. Astrit Topalaj), Leo Zängler (77. Flaur Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Christoph Seiler, Michael Sterr, Daniel Rückert, Philipp Federl (87. Jonah Schabenberger), Thomas Vollnhals, Yannik Werle, Julian Herzer (81. Florian Surauer), Nico Elfinger (64. Kai Suzuki) - Spielertrainer: Philipp Federl
Zuschauer: 203
Tore: 1:0 David Simm (41.), 2:0 Christian Träsch (66. Foulelfmeter)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
15:15