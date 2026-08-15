BLZ Nord: Garching fertigt Allershausen ab – SVW trifft viermal

Garching siegt eindeutig. – Foto: Johannes Traub

Am Samstag duellieren sich in der Bezirksliga Nord der SV Waldperlach mit Freising und der SV Dornach mit Dachau. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag:

Der SV Waldperlach hat ein abwechslungsreiches Duell gegen den SC Eintracht Freising mit 4:2 für sich entschieden. Die Gastgeber legten einen Traumstart hin und führten nach Treffern von Semir Gracic und Roberto Valanzano bereits nach zehn Minuten mit 2:0. Freising zeigte jedoch Moral, kämpfte sich zurück und glich durch Fabrizio Brandes sowie Florian Hölzl noch vor der Pause zum 2:2 aus.

Lange deutete danach vieles auf eine enge Schlussphase hin, ehe Waldperlach noch einmal zulegte. Jamshid Mohammadi brachte die Hausherren zehn Minuten vor Schluss erneut in Front, bevor Philipp Schaefer kurz vor dem Ende den Deckel draufmachte. So durfte sich Waldperlach nach einer unterhaltsamen Partie über einen verdienten Heimsieg freuen. SV Waldperlach – SC Eintracht Freising 4:2

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Thorsten Walfort, Umutcan Aksoy, Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Roberto Valanzano, Semir Gracic, Sayfulla Khutsurov, Marko Todorovic (85. Amanuel Wodere), Dzenis Toskic (74. Jamshid Mohammadi), Philipp Schaefer (89. Hicham Bouraima) - Trainer: Sebastian Wastl

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Iosif Racean (87. Florian Wagner), Paulo Just (77. Maximilian Schaar), Felix Fischer, Andreas Abstreiter (70. Bastian Lomp), Florian Hölzl, Jakob Schmid (63. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber (70. Marwane Gobitaka) - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Jan Nagel (Germering) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Semir Gracic (8.), 2:0 Roberto Valanzano (10.), 2:1 Fabrizio Brandes (32.), 2:2 Florian Hölzl (45.+6), 3:2 Jamshid Mohammadi (80.), 4:2 Philipp Schaefer (89.)

In einer chancenarmen Partie trennten sich der SV Dornach und der ASV Dachau torlos mit 0:0. Beide Defensivreihen standen über die gesamte Spielzeit sicher und ließen kaum klare Möglichkeiten zu. So blieb es vor 80 Zuschauern bei einem gerechten Unentschieden, mit dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. SV Dornach – ASV Dachau 0:0

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Manuel Wagatha, Simon Reitmayer, Albert Hofberger (80. Michael Merrath), Maurice Albers, Myroslav Mitin, Fabian Aicher, Felix Partenfelder (60. Dylan Tougan) (61. Dylan Tougan), Lorenz Scholz (67. Domenico De Marco), Christian Häusler (80. Amin Idrissi) - Trainer: Robert Rakaric

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Justin Oko, Matthias Cebulla, Muhammed Chaouch (63. Sergen Retzep) (67. Noah Niemann), Noah Bezjak, Abbas Syed Hassan (82. Marco Demmel), Niklas Kiermeier, Christian Herzog, Leonardo di Pasquale, Joel Arthur - Trainer: Matthias Koston - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 80

Tore: keine Tore

Der VfR Garching feierte einen verdienten 4:1-Heimsieg gegen den TSV Allershausen. Nach Treffern von Mike Niebauer und Mario Dipalo führten die Gastgeber zur Pause mit 2:0. Direkt nach Wiederbeginn brachte Joshua Goodluck die Gäste noch einmal heran, doch in der Schlussphase machte Gottfried Agbavon mit einem Doppelpack alles klar. Vor 111 Zuschauern setzte sich Garching damit letztlich deutlich durch. VfR Garching – TSV Allershausen 4:1

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Dominik Eisl, Luiz Landler (62. Mike Niebauer) (87. Frederik Simon), Philipp Strube (77. Oliver James), Dennis Niebauer, Paulo Sostaric, Thomas Niggl (62. Leon Fellner), Bartlomiej Kosowski, Ledion Islami, Mario Dipalo - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

TSV Allershausen: Marcel Zach, Maciej Machi, Simon Raabe, Jaleel Kanze, Alexander Holzmaier (60. Jasko Hamzagic), Luca Rothamer (88. Thomas Mayr), Thomas Ostermaier, Lukas Kern, Tufan Tetik, Joshua Goodluck (88. Florian Augscheller), Marc Gundel - Trainer: Michael Stiller

Schiedsrichter: Stefan Meßias - Zuschauer: 111

Tore: 1:0 Mike Niebauer (19.), 2:0 Mario Dipalo (37.), 2:1 Joshua Goodluck (46.), 3:1 Gottfried Agbavon (77.), 4:1 Gottfried Agbavon (90.+7) Spiele am Freitag:

DerSV Ampertal Palzing bleibt im Tabellenkeller gefangen. Das Heimteam unterlag dem TSV Gaimersheim sehr deutlich mit 0:4. Tim Kriegl markierte in der Anfangsphase die Gästeführung. Innerhalb von etwa einer Viertelstunde war die Begegnung nach dem Seitenwechsel entschieden. Denis Janjic, Michael Kraft und Gabriel Weiß trafen zwischen der 58. und der 74. Minute dreimal und damit zum 4:0-Endstand. SV Ampertal Palzing – TSV Gaimersheim 0:4

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu (82. Julian Mitterweger), Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (82. Felix Meyer), Andre Bauer (65. Liam Russo), Dominic Schermbach (66. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (65. Leon Steinkühler) - Trainer: Enes Mehmedovic

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (58. Denis Janjic), Daniel Sierck, Riza Gruber, Mykyta Sapunov, Mika Schillig, Gabriel Weiß, Dennis Hüttinger (73. Marlon Hochwart), Luca Mancini (73. Samuel Ulrich), Michael Kraft, Tim Kriegl (82. Simon Wetzl) - Trainer: Manfred Kroll

Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Tim Kriegl (11.), 0:2 Denis Janjic (58.), 0:3 Michael Kraft (68.), 0:4 Gabriel Weiß (74. Foulelfmeter)

Der FC Gerolfing ist - Stand Freitagabend - neuer Tabellenführer der Bezirkliga Nord. Das Team rund um Ex-Bundesliga-Spieler Christian Träsch besiegte den TSV Rohrbach mit 2:0. David Simm leitete den Heimdreier kurz vor der Pause ein. Träsch persönlich sorgte vom Punkt aus in Hälfte zwei für die Entscheidung im Duell zweier Spielertrainer. FC Gerolfing – TSV Rohrbach 2:0

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Felix Winkelmeyr, Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (91. Elias Simm), David Simm (70. Donat Bashota), David Wendrich (81. Ugur Genc), Atilla Demir, Giulio Conti (87. Astrit Topalaj), Leo Zängler (77. Flaur Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Christoph Seiler, Michael Sterr, Daniel Rückert, Philipp Federl (87. Jonah Schabenberger), Thomas Vollnhals, Yannik Werle, Julian Herzer (81. Florian Surauer), Nico Elfinger (64. Kai Suzuki) - Spielertrainer: Philipp Federl

Zuschauer: 203

Tore: 1:0 David Simm (41.), 2:0 Christian Träsch (66. Foulelfmeter) Spiele am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr SpVgg Kammerberg Kammerberg TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 13:00 PUSH