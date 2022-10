Blutleerer Auftritt sorgt für erneute Niederlage!

In einem sehr schwachen Fußballspiel von beiden Seiten waren wir die noch schwächere Mannschaft. Folgerichtig gab es nach dem Schlusspfiff auch keine Punkte für uns. Eine Standardsituation in der Anfangsphase entschied letztendlich das Spiel für die Gäste.

Vor dem Spiel war die Hoffnung groß das wir im Derby endlich wieder in die Spur finden. Doch bereits die ersten Minuten sorgten für große Ernüchterung am Spielfeldrand. Vielleicht lag es ein wenig an der Nervosität, vielleicht etwas an der Tagesform, aber bei uns wollte an diesem Tage nicht viel gelingen. Im Spiel nach vorne ohne wirkliche Ideen und Konzept, gepaart mit vielen unnötigen Ballverlusten. In der Defensive oftmals zu schläfrig und ohne Zugriff und Kompaktheit. So fiel dann auch das 0:1 in der 16. Minute nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld. Wir konnten den Ball nicht entscheidend klären und der Gästestürmer musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Auch der Rückstand half uns nicht besser ins Spiel zu finden und endlich die Tugenden zu zeigen die es benötigt, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Lorch hatte weiterhin mehr Ballbesitz und ab und an auch mal eine Idee, aber die Ausführung war oftmals genau so mies bei uns. So entwickelte sich ein sehr zähes Spiel das nicht schön anzusehen war und bei dem bis zum Halbzeitpfiff auch nichts nennenswertes mehr geschehen sollte.

Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, war trotz der ersten Hälfte durchaus noch Optimismus bei den Anhängern der rot-weißen in der Halbzeitpause zu hören. Es sollte aber bei der Hoffnung bleiben, denn zunächst lief das Spiel genau so weiter wie in den ersten 45 Minuten. Jede Mannschaft hatte mit dem Ball große Mühe Chancen zu kreieren, was aber weiterhin nicht an den gut gestaffelten Defensivreihen lag, sondern am eigenen Unvermögen. In der Folgezeit versuchten wir es vermehrt mit Distanzschüssen, welche aber alle ihr Ziel verfehlen sollten. Die Gäste ließen einige aussichtsreiche Situationen zur Entscheidung liegen und so lebte das Spiel eigens von der Spannung. Erst zum Ende hin kam dann auch so etwas die Derbyatmosphäre auf und wir konnten uns über die rechte Seite immer mal wieder bis zur Grundlinie spielen. In der Mitte fanden wir aber keinen passenden Abnehmer. Als wir dann in den letzten Minuten alles nach vorne warfen, gab es für die Sportfreunde noch mehr Platz zum Kontern, aber wirklich überrascht hat es niemand das hieraus kein Kapital geschlagen werden konnte. So tickte die Uhr des Unparteiischen immer weiter gegen uns und nach genau fünf Minuten Nachspielzeit ertönte dann auch der Schlusspfiff.