Blutleerer Auftritt endet im Debakel für den SV Budberg

Der SV Budberg wollte nach nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Landesliga-Partien Wiedergutmachung betreiben und den Spitzenreiter aus Bottrop wieder unter Druck setzen. Stattdessen erlebte die Mannschaft von Trainer Tim Wilke auf heimischem Kunstrasen ein Debakel. Im Spitzenspiel gegen den ESC Rellinghausen setzte es eine deutliche 1:5-Klatsche (0:3), die zugleich die höchste Heimniederlage seit dem Aufstieg vor zwei Jahren bedeutete – damals gegen denselben Gegner.

Mit fokussiertem Blick fand Tim Wilke vor dem Spiel den Weg zu seiner Trainerbank. Um kurz vor 15 Uhr war noch nicht abzusehen, dass der sonst so emotionale Coach über 90 Minuten so ruhig bleiben würde, wie man es in seiner sechsjährigen Amtszeit bisher selten erlebt hat. Routinier Mike Terfloth, seit Mitte Oktober wegen Knöchelproblemen außer Gefecht, und der an der Schulter verletzte Niklas Ueberfeld mussten in Zivil von hinter der Bande tatenlos zusehen, wie ihre Mannschaft vom Gegner aus Essen über die gesamte Dauer dominiert wurde.

Weder übers Zentrum, noch über die Außen gelangen nennenswerte Aktionen nach vorne. Sämtlicher Offensivschwung, der das Team gerade vor heimischer Kulisse in der Vergangenheit so stark gemacht hatte, fehlte. Hinzu kamen teils katastrophale Aussetzer in der Defensive. Berkan Eken verwertete eine flache Hereingabe zur frühen Führung für Rellinghausen (9.). Tchalawou nutzte einen kapitalen Stellungsfehler von Ersatzkeeper Lorenz Delgado zum 2:0 (23.), der erneut die am Scheinbein verletzte Nummer eins, Marc Anders, vertrat.

Immerhin: Moritz Paul wurde nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit. Im Vergleich zum Wesel-Spiel begannen Kapitän Jan Luca Häselhoff für Laurin Severith in der Innenverteidigung sowie Lennart Hahn für Jeremy Umberg. Der SVB wirkte bei tiefstehender Sonne von Beginn an überfordert, kam mit dem hohen Tempo der Gäste aus Essen nicht zurecht und hätte schon nach einem frühen Heber von Malik Tchalawou in Rückstand geraten können.

Nach einem klaren Foul im Strafraum von Felix Weyhofen behielt Bünyamin Sahin kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt die Nerven und stellte auf den 3:0-Halbzeitstand (41.) für Rellinghausen. Die Essener waren galliger und kombinierten sich immer wieder stark durch die wacklige Budberger Defensive. Wie schon vor zwei Wochen gegen Bottrop verschlief die Wilke-Elf die erste Halbzeit komplett. Unter den Spielern machte sich sichtbar schnell Unzufriedenheit breit. Die Körpersprache ließ erahnen, dass die erhoffte Aufholjagd diesmal ausbleiben könnte.

Viel aufzuarbeiten

Pauls Kopfballtor nach einem Freistoß kurz nach Wiederanpfiff wurde wegen Abseits zurecht zurückgepfiffen. Der Toptorjäger markierte nach zwei erfolglosen Partien aus der Bedrängnis in der 90. Minute zwar noch seinen 16. Saisontreffer. Das Ehrentor zum 1:5-Endstand sorgte nur noch für verhaltenen Applaus. Danach war direkt Schluss. Wilkes Dreierwechsel zur Pause zeigte nicht die erhoffte Wende.

Denn die Gäste dominierten das Geschehen auch nach dem Seitenwechsel. Rellinghausen zog sich zwar weiter zurück, spielte zwei Konter aber noch sauber zu Ende. Erneut Eken (65.) und Niklas Piljic (86.) machten die hohe Niederlage perfekt. Der letzte Treffer entstand aus einem verheerenden Fehlpass des eingewechselten Severith in den Fuß des Gegners.

Einige Zuschauer hatten zu diesem Zeitpunkt schon längst die Heimreise angetreten. Es war ein blutleerer Auftritt. Der kleine Abwärtstrend setzt sich fort, zehn Gegentore in den beiden Spitzenheimspielen haben ihre Spuren hinterlassen. „Köpfe hoch, aushalten können“, sagte Wilke nach dem letzten Gegentor in Richtung seiner Hinterleute und rief im abschließenden Mannschaftskreis wieder zu Geschlossenheit auf. Ein Statement vom Trainer zur Klatsche gab’s nicht. Wilke verschwand mit dem Hinweis: „Ich muss arbeiten.“