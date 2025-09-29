»Blutleer« & »in allen Belangen drei Klassen überlegen«

Es war ein torreicher 11. Spieltag in der Regionalliga Bayern. Wir haben für euch wieder die Reaktionen zu den Partien:

Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II) "Wir nehmen den Punkt mit. Es war ein Spiel, wie wir es erwartet hatten. Ein schwieriger Platz und ein Gegner, der wenig Fußball spielt und mit vielen langen Bällen agiert. Am Ende müssen wir das Spiel gewinnen, das ist das einzig Enttäuschende. Aber wir sind auf dem richtigen Weg."

Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)"Wir haben jetzt im fünften Spiel in Folge ein 0:1 wettmachen müssen, das bringen wir ganz gut hin. Was Charakter und Mentalität angeht, sind wir komplett in der Spur. Wir sind sehr zufrieden mit einem Punkt, weil wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben."

Georg Hanslmaier (Abteilungsleiter TSV Buchbach)"Für uns ist die Niederlage gegen Aubstadt mehr als enttäuschend. Wobei der Sieg für Aubstadt vollkommen in Ordnung geht, sie waren wesentlich griffiger und aggressiver. Selbst in Unterzahl haben sie das Spiel diktiert."Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"Kurz nach der Halbzeit kriegen wir das 1:2, und danach hat die Mannschaft eine Wahsinnsreaktion gezeigt. Ich denke, wir haben auch verdient gewonnen."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Absolut verdient. Das war blutleer von meiner Mannschaft. Burghausen war uns in allen Belangen mindestens drei Klassen überlegen. Da kann ich meine Truppe nicht in Schutz nehmen und ich bin richtig gefrustet."Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Ich denke, ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft. Spielerisch und kämpferisch eine total überzeugende Leistung. Das macht Spaß und Mut für mehr."

Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg) "Ich denke, es war ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft. Wir konnten uns für eine sehr, sehr gute Leistung belohnen. Der Trend bestätigt meine Arbeit." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II) "Eine extrem bittere, weil absolut unnötige Niederlage. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Trotz der Überlegenheit viel zu spät ins Spiel zurückgefunden. Das war kein guter Tag für uns."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich ein sehr ordentliches Spiel auf den Rasen gebracht. In der zweiten Hälfte haben dann erneut individuelle Fehler dazu geführt, dass wir dem Gegner die Tür zu Torchancen geöffnet haben, und die haben sie eiskalt ausgenutzt. Der Sieg der Würzburger geht absolut in Ordnung."



Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Ein guter Auftritt meiner Mannschaft. In der Pause haben wir uns gesagt: Wir wollen noch eine Schippe drauflegen, Bayern ist heute verwundbar. Wir haben zur richtigen Zeit die Treffer gemacht, haben bewiesen, dass wir auch vor dem Tor eiskalt sein können. Ein verdienter Auswärtserfolg."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann sieht man einfach den Unterschied zwischen uns und Haching. Wir spielen gut Fußball, aber vorne fehlt die letzte Konsequenz. Und hinten ist es halt viel zu einfach, gegen uns ein Tor zu schießen." Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Wir haben`s gut gemacht. Leider haben wir es nicht geschafft, schon zur Halbzeit höher zu führen. Deswegen bin ich froh, dass wir in der zweiten Hälfte noch das 3:0 gemacht und verdient gewonnen haben."



Maximilian Fellinger (Co-Trainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Für uns eine sehr bittere Niederlage, aber absolut verdient. Wir waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, die Intensität mitzugehen. Auch nach der 2:0-Führung haben wir nicht das performt, was wir wollten und haben uns den Schneid abkaufen lassen." Manuel Deißler (Kaderplaner SpVgg Ansbach)

"Die ersten zehn Minuten haben wir verschlafen, danach waren wir haushoch überlegen und hätten hier noch viel höher gewinnen können. Ich bin stolz auf die Mannschaft und wenn wir so weitermachen, haben wir auch am kommenden Freitag gegen die Bayern eine Chance."

Perfekte Auswärtswoche: Nach dem 5:3 unter der Woche in Aubstadt legten die Illertisser ein 5:2 am Nürnberger Valznerweiher nach. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Eine sehr bittere, aber völlig verdiente Niederlage. In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht im Spiel drin, viel zu wenig Bewegung. Wir reden noch in der Pause, dass wir uns nicht das dritte Gegentor fangen dürfen. Dann gehen wir raus und kriegen das 0:3, und dann wird`s natürlich schwer. Wir haben den Gegner zum Torschießen eingeladen und deshalb auch verdient verloren."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir wussten um die Qualität des Gegners, umso höher ist es einzuschätzen, dass wir das zweite schwere Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen für uns entscheiden konnten. Riesenkompliment an die Mannschaft für das tolle Spiel."



Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Auf einem schwer zu bespielenden Boden war`s das erwartet intensive Spiel. Meine Mannschaft hat das gut angenommen. Nach dem Platzverweis hat sich die Statik des Spiels geändert. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft das dann toll umgesetzt. Mit dem zweiten Platzverweis und dem zweiten Tor ist es dann schon in unsere Richtung gelaufen. Ein verdienter Sieg für uns."

Die Ampelkarte gegen Jonas Goß (re.) sorgte für erhitzte Gemüter auf Seiten der Vilzinger. – Foto: Johannes Traub