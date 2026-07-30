Blutjunge Aubinger starten perfekt – jetzt kommt eine „Granaten-Mannschaft“ Zwei Siege im Liga-Start von Marcel Huse · Heute, 15:47 Uhr · 0 Leser

Etwas überraschend ist der SV Aubing in die Saison der Landesliga gestartet: Zwei Siege trotz langwierigen Ausfällen geben Grund zum Jubeln. – Foto: Werner Kroiß / FuPa

Mit dem neuen Trainerteam läuft es einfach nach Maß: Die Mannschaft von Martin Buch überragte in den ersten beiden Partien der Landesliga Südost.

Mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren stellt Martin Buchs Truppe eine der jüngsten Mannschaften in der Landesliga Südost. Und die Grün-Weißen liefern: Der SV Aubing startete trotz zweier Kreuzbandrisse blitzsauber in den Ligaalltag. Der Zusammenhalt zwischen dem neuen Mann an der Seitenlinie und der jungen Garde funktioniert: „Das ist bemerkenswert“, lobt SVA-Coach Buch gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Zugegebenermaßen war der knappe 1:0-Sieg im Premierenspiel über Eggenfelden keine Machtdemonstration, doch das wird den Münchnern letztlich gleich sein. Das laut Martin Buch „zerfahrene Spiel“ stand auf Messers Schneide. Mit einem „sehenswerten Tor“ aus der Ferne von Balthasar Zimmermann kippte das Spiel in der zehnten Spielminute aufseiten der Aubinger. Diesen Vorsprung 80 Minuten lang zu erhalten, war letztlich „eine tolle Mannschaftsleistung“, so Buch.

Gute Ergebnisse des SV Aubing – doch Chefcoach Buch ärgert sich zwecks eines Makels Und auch Spieltag zwei lief nicht über die vollen 90 Minuten nach dem Geschmack des SV Aubing. Das erste Heimspiel der Saison sollte eigentlich feierlich beginnen. In das Derby gegen Wacker München startete aber der Kontrahent besser in die Partie und ging nach einer halben Stunde in Führung. Doch für den Aubinger Trainer war das eine Art „Weckruf“. Der Ausgleich kurz vor dem Pausentee kam dementsprechend zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Di., 28.07.2026, 18:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing FC Wacker München FC Wacker M. 3 1 Nach der Pause behielten die Heimherren ihre Torlaune und führten zur 60. Spielminute. Der große Makel dieses Tages folgte im letzten Drittel der Partie: „Mich ärgert es, dass wir, wie in Eggenfelden, das Spiel nicht zumachen“, gibt Buch zu. Somit musste der Mann an der Seitenlinie die letzten 30 Minuten mit etwas Ungewissheit überstehen. Doch das Trainerteam bewies in dieser Situation ein goldenes Händchen.

Nach dem Traumtor von Ziad Saibou (rechts) hielt es auch Abdul Bangura (links) nicht mehr auf seiner Position. – Foto: Dieter Metzler