Blutjunge Aubinger starten perfekt – jetzt kommt eine „Granaten-Mannschaft“

Mit dem neuen Trainerteam läuft es einfach nach Maß: Die Mannschaft von Martin Buch überragte in den ersten beiden Partien der Landesliga Südost.
Mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren stellt Martin Buchs Truppe eine der jüngsten Mannschaften in der Landesliga Südost. Und die Grün-Weißen liefern: Der SV Aubing startete trotz zweier Kreuzbandrisse blitzsauber in den Ligaalltag. Der Zusammenhalt zwischen dem neuen Mann an der Seitenlinie und der jungen Garde funktioniert: „Das ist bemerkenswert“, lobt SVA-Coach Buch gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Zugegebenermaßen war der knappe 1:0-Sieg im Premierenspiel über Eggenfelden keine Machtdemonstration, doch das wird den Münchnern letztlich gleich sein. Das laut Martin Buch „zerfahrene Spiel“ stand auf Messers Schneide. Mit einem „sehenswerten Tor“ aus der Ferne von Balthasar Zimmermann kippte das Spiel in der zehnten Spielminute aufseiten der Aubinger. Diesen Vorsprung 80 Minuten lang zu erhalten, war letztlich „eine tolle Mannschaftsleistung“, so Buch.
Und auch Spieltag zwei lief nicht über die vollen 90 Minuten nach dem Geschmack des SV Aubing. Das erste Heimspiel der Saison sollte eigentlich feierlich beginnen. In das Derby gegen Wacker München startete aber der Kontrahent besser in die Partie und ging nach einer halben Stunde in Führung. Doch für den Aubinger Trainer war das eine Art „Weckruf“. Der Ausgleich kurz vor dem Pausentee kam dementsprechend zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt.
Nach der Pause behielten die Heimherren ihre Torlaune und führten zur 60. Spielminute. Der große Makel dieses Tages folgte im letzten Drittel der Partie: „Mich ärgert es, dass wir, wie in Eggenfelden, das Spiel nicht zumachen“, gibt Buch zu. Somit musste der Mann an der Seitenlinie die letzten 30 Minuten mit etwas Ungewissheit überstehen. Doch das Trainerteam bewies in dieser Situation ein goldenes Händchen.
Nachdem Daniel Koch in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss, nahm kurz darauf Ziad Saibou seinen Platz ein. Nicht mal 60 Sekunden benötigte Saibou, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. „Ziad macht mit seinem ersten Ballkontakt ein Tor aus 40 Metern, einfach nur geil!“, so der Aubing-Trainer über den perfekten Abschluss des zweiten Saisonspiels. Ob die Grün-Weißen diese Euphorie mit in die nächsten Knaller-Partien nehmen können?
Am Freitag wartet nämlich mit dem VfB Hallbergmoos-Goldach der erste richtige Prüfstein für die Burschen – für Martin Buch eine „Granaten-Mannschaft“. Und die Woche darauf wird es nicht einfacher. Im Toto-Pokal geht es mit dem TSV Landsberg gegen einen frisch gebackenen Regionalligisten. „Das sind zwei richtige Bretter“, meint der Coach. Doch Buch verfügt über ein ausgeprägtes Fußball-Lexikon und weiß: „Der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze!“ (mh)