Blutiges Spitzenspiel: Anadolu verteidigt Rang 1 beim VfB Uerdingen Der Spitzenreiter lieferte im Duell um Platz eins der Kreisliga A eine geschlossene Mannschaftsleistung ab und schlägt den ärgsten Verfolger mit 3:1. Die Uerdinger scheitern derweil zweimal am Aluminium. Eine üble Kopfverletzung überschattet die Partie. von RP / Werner Fuck · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Sieg für Anadolu. – Foto: Michael Zöllner

Wer mit Fußball nicht unbedingt etwas am Hut hat, stellte sich am Donnerstagabend am Uerdinger Rundweg – einer Sackgasse, die auch für geübte Autofahrer nicht so einfach zu befahren ist – die Frage: „Was ist denn heute hier los?“ Die Antwort war einfach: Das Gipfeltreffen der Kreisliga A zwischen dem VfB Uerdingen und Anadolu Türkspor Krefeld.

Gut 200 Zuschauer, darunter einige bekannte Gesichter und Größen aus früheren Zeiten – unter anderem Kreisfußball-Vorsitzender Hubert Hinrichs –, bekundeten ihr Interesse. Und sie kamen auf ihre Kosten. Mit 3:1 (1:1) hatte Tabellenführer Anadolu bei widrigen Bedingungen zwar letztlich die Nase vorn, der Ligaprimus hätte sich vom Spielverlauf auf dem Aschenplatz aber auch über ein knapperes Ergebnis beziehungsweise ein Unentschieden nicht beklagen dürfen. Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr VfB Uerdingen VfB Uerding. Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu 1 3 Abpfiff Yesil bleibt blass Denn allein Uerdingens Goalgetter Burhan Sahin, der mit einer schönen Direktabnahme nach Yildiz-Ecke für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt hatte (42.) und seine Trefferquote auf 32 schraubte, traf zweimal den Pfosten des von Anadolus eher kleinem Keeper Robert-Claudiu Chiran gut gehüteten Tores (34./85.). Zudem war er an einigen weiteren vielversprechenden Aktionen beteiligt. Sahin, der in seiner langen Karriere auch schon für Anadolu Türkspor spielte, gewann das Duell der Torjäger gegen den an diesem Abend blassen Samed Yesil klar. Dieser kam nur anfänglich zweimal gut zur Geltung sowie in der Endphase, in der einigen VfB-Akteuren sichtlich die Luft ausging. Irfan Yildiz, die VfB-Sturmspitze neben Sahin, fiel derweil mehr durch Meckern, Provozieren und Kritisieren auf, wobei er da beim souveränen Schiedsrichter Lukas Dyck, der sich nie aus der Ruhe bringen ließ, an der falschen Adresse war.