Blutiges Spitzenspiel: Anadolu verteidigt Rang 1 beim VfB Uerdingen

Wer mit Fußball nicht unbedingt etwas am Hut hat, stellte sich am Donnerstagabend am Uerdinger Rundweg – einer Sackgasse, die auch für geübte Autofahrer nicht so einfach zu befahren ist – die Frage: „Was ist denn heute hier los?“ Die Antwort war einfach: Das Gipfeltreffen der Kreisliga A zwischen dem VfB Uerdingen und Anadolu Türkspor Krefeld.
Gut 200 Zuschauer, darunter einige bekannte Gesichter und Größen aus früheren Zeiten – unter anderem Kreisfußball-Vorsitzender Hubert Hinrichs –, bekundeten ihr Interesse. Und sie kamen auf ihre Kosten. Mit 3:1 (1:1) hatte Tabellenführer Anadolu bei widrigen Bedingungen zwar letztlich die Nase vorn, der Ligaprimus hätte sich vom Spielverlauf auf dem Aschenplatz aber auch über ein knapperes Ergebnis beziehungsweise ein Unentschieden nicht beklagen dürfen.
Denn allein Uerdingens Goalgetter Burhan Sahin, der mit einer schönen Direktabnahme nach Yildiz-Ecke für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt hatte (42.) und seine Trefferquote auf 32 schraubte, traf zweimal den Pfosten des von Anadolus eher kleinem Keeper Robert-Claudiu Chiran gut gehüteten Tores (34./85.). Zudem war er an einigen weiteren vielversprechenden Aktionen beteiligt. Sahin, der in seiner langen Karriere auch schon für Anadolu Türkspor spielte, gewann das Duell der Torjäger gegen den an diesem Abend blassen Samed Yesil klar. Dieser kam nur anfänglich zweimal gut zur Geltung sowie in der Endphase, in der einigen VfB-Akteuren sichtlich die Luft ausging. Irfan Yildiz, die VfB-Sturmspitze neben Sahin, fiel derweil mehr durch Meckern, Provozieren und Kritisieren auf, wobei er da beim souveränen Schiedsrichter Lukas Dyck, der sich nie aus der Ruhe bringen ließ, an der falschen Adresse war.
Die Matchwinner des Spitzenreiters, der eine geschlossene Teamleistung ohne Schwachpunkte ablieferte, waren die beiden US-Amerikaner Corey Clifford Wacek Washington und Elijah Jaseer Nelson sowie der frühere Hülser Nick Falcone, der immer besser wird. Falcone, der jüngere Bruder von Abwehrchef Mike, nutzte, nachdem er zuvor zweimal noch vergeben hatte, ein Missverständnis zwischen VfB-Schlussmann Kevin Lehmann und Alexander Haybach zur Führung (21.). Später war er dann im zweiten Versuch zur Stelle, als der 18-jährige Washington im Stile eines Sprinters ein 80-Meter-Solo startete und Falcone in Position brachte (72.) – den Rest besorgte Nelson (89.) kurz vor Schluss.
Die Uerdinger, die vorzeitig zwei wichtige Spieler, nämlich Jonas Kremer (57.) und Lars Lindmüller (66.), verletzungsbedingt auswechseln mussten, versuchten es, weil von den Körpermaßen mit einer klaren Lufthoheit ausgestattet, meist mit langen und hohen Bällen. Darauf stellte sich die Anadolu-Abwehr aber von Minute zu Minute besser ein. Lindmüller trug übrigens eine üble Kopfblessur davon, weshalb ein Krankenwagen gerufen werden musste.