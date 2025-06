Blutauffrischung in Undorf: Viele Talente sollen Lücken schließen

Bereits in der Winterpause sagten die Top-Offensivkräfte Philipp Seitz und Maximilian Nurtsch Lebewohl. Sie gingen in die Bezirksliga Süd zum FC Pielenhofen-Adlersberg. Parallel wechselte Andreas Richnowski zum TV Hemau. Jetzt verabschiedeten sich auch noch Philip Haasz und Team-Urgestein Andreas Politzka in Richtung des Bezirksligisten FC Viehhausen an, während sich Abwehrmann Florian Wagner dem benachbarten TSV Deuerling anschloss.



Lücken, die nicht so einfach zu schließen sind. Gerade im Offensivbereich ging viel Qualität verloren. „Selbstverständlich ist sämtlichen Beteiligten klar, dass wir durch die Abgänge sowohl leistungsstarke als auch erfahrene Spieler verloren haben. Diese Lücken gilt es nun bestmöglich zu kompensieren“, tun die Undorfer Verantwortlichen kund. Mit Blick auf die neue Kreisliga-Saison gibt man sich daher keinen Illusionen hin: „Aus sportlicher Sicht ist unser Ziel ganz klar der Klassenerhalt. Wir wollen möglichst nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen.“ Nichtsdestotrotz blicken sowohl die Trainer als auch die Entscheidungsträger mit Optimismus nach vorne: „Insgesamt ist unser Kader sehr jung, aber voller Potenzial und Einsatzfreude.“



Jetzt liegt es am neuen Cheftrainer Robert Mühlbauer und dem bewährten Co-Spielertrainer Max Fischer, aus der deutlich verjüngten Mannschaft eine schlagkräftige Truppe zu formen. Sie soll schnellstmöglich zusammenwachsen. Natürlich ist dabei Geduld gefragt. Zum Kader stießen – teils schon im Winter – Erion Zeneli (zuvor VfR Regensburg), Christian Zeneli, Daniel California (beide SV Wenzenbach), Lukas Plattner (FC Pielenhofen-Adlersberg) und Simon Hillebrand (JFG Naab-Regen) sowie die Jugendspieler Lukas Lindner, Kiro Bareither, Tobias Bauer, Max Gerber, Florian Lemnitzer, Matthias Lenig und Veselin Stanev. Ab Oktober ist der dann volljährige Timo Rappl spielberechtigt. Coach Mühlbauer setzt auf Chancengleichheit für alle Akteure. Unterstützt werden die Spieler künftig auch vom sehr engagierten neuen Physiotherapeuten, Eric Friedl.



Viele der neuen Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der direkten Umgebung – „ein starkes Zeichen für die gute Arbeit in der Jugend und unsere regionale Verwurzelung“. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Undorf: „Für uns enorm wichtig ist auch, dass wir nach wie vor zwei eigenständige Herrenmannschaften stellen können. Beide Mannschaften sollen eine geschlossene Einheit darstellen“, wünschen sich die Verantwortlichen, die zudem mit Robert Ilnseher und Vinzenz Feuerer ein neues Trainerteam für die B-Jugend fixieren konnten.