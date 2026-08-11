Blumenthaler SV empfängt Schwachhausen als klarer Favorit

– Foto: Andreas Harneit

Nach dem furiosen 7:1-Auftaktsieg gegen den ESC Geestemünde ist der Blumenthaler SV bestens gestartet – TuS Schwachhausen reist nach einer Lehrstunde gegen Union 60 als klarer Außenseiter an.

Der Blumenthaler SV startete mit einem deutlichen 7:1-Erfolg gegen den ESC Geestemünde furios in die Saison und gilt auch gegen TuS Schwachhausen als klarer Favorit. „Blumenthal ist super in die Saison gestartet, scheint voll da zu sein. Da was Zählbares mitzunehmen, wird natürlich extrem schwer“, so Schwachhausen-Trainer Dennis Richter.

Nach der Auftaktniederlage gegen FC Union 60 Bremen, bei der laut Richter das Niveau des Gegners über 90 Minuten schlicht zu groß gewesen sei, soll die Mannschaft nun weiter Erfahrungen sammeln und kleine Schritte nach vorne machen. Das Trainerteam gibt sich dabei betont entspannt und will dem jungen Kader die nötige Zeit zur Entwicklung geben.