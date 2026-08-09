Blumenthal überrollt Geestemünde mit sieben Toren

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Der Blumenthaler SV ist souverän in die neue Saison gestartet und hat den Auftakt beim ESC Geestemünde mit 7:1 für sich entschieden. Vor der Partie hatten beide Trainer noch vor einer kniffligen Aufgabe gewarnt – auf dem Platz zeigte sich davon jedoch wenig, der Titelverteidiger dominierte die Partie über weite Strecken.

Blumenthal ging früh in Führung: Paul Lentz traf bereits in der 5. Minute zum 0:1. Geestemünde fand darauf zunächst keine Antwort, sodass Tyrese Voß in der 26. Minute auf 0:2 erhöhen konnte. Kurz vor der Pause schraubte der Titelverteidiger das Ergebnis weiter in die Höhe: Melvin Möller traf in der 36. Minute zum 0:3, nur eine Minute später legte Noah Harms mit dem 0:4 nach. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzte Florian Brahtz mit dem 0:5 den vorläufigen Schlusspunkt einer torreichen ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel blieb Blumenthal die bestimmende Mannschaft. In der 61. Minute erhöhte Florian Brahtz per Elfmeter auf 0:6 und erzielte damit seinen zweiten Treffer des Tages. Geestemünde gelang in der Schlussphase immerhin der Ehrentreffer: Seli Qorri verkürzte in der 79. Minute auf 1:6. Den Endstand stellte Larry-Francklin Gogbe in der Nachspielzeit her, der in der 90.+1. Minute zum 1:7 traf.