Blumenthal bringt knappen Vorsprung über die Zeit

– Foto: Andreas Harneit

Der Blumenthaler SV hat sich gegen den TuS Schwachhausen in einer engen Partie mit 3:2 durchgesetzt und dabei eine zwischenzeitlich komfortable Führung nur knapp über die Zeit gebracht.

Blumenthal legte einen starken Start hin: Noah Elias Harms brachte die Gastgeber bereits in der 16. Minute per Kopfball mit 1:0 in Führung. In der 30. Minute erhöhte Florian Brahtz mit einem satten Abschluss aus der zweiten Reihe auf 2:0. Schwachhausen kam jedoch kurz vor der Pause zurück ins Spiel: Lars Richter verkürzte in der 43. Minute auf 2:1, mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel baute Blumenthal den Vorsprung zunächst wieder aus. Noah Elias Harms erzielte in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:1. Schwachhausen ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und verkürzte nur zwei Minuten später auf 3:2.