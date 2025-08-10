Blumenstädter behalten im Derby gegen Rennertshofen die Oberhand

In einem packenden Nachbarschaftsduell der Kreisklasse Ost setzte sich der TSV Rain II am Ende knapp, aber verdient, mit 3:2 gegen den FC Rennertshofen durch. Matchwinner war Valentin Ricker, der mit einem Doppelpack den ersten Saisonsieg der Blumenstädter perfekt machte.
Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Rain hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, konnte daraus aber selten echte Torgefahr erzeugen. Auch die Gäste agierten zurückhaltend und brachten die Rainer Defensive kaum in Bedrängnis. In der 32. Minute sorgte eine sehenswerte Kombination im Strafraum der Rennertshofener für den ersten Höhepunkt: Valentin Ricker vollendete nach einer sehenswerten Kombination aus sechs Metern eiskalt zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel prüfte Niklas Schelchshorn aus der Distanz den Rainer Keeper, der glänzend reagierte. Fast im Gegenzug verpasste Ricker freistehend das 2:0.
Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Keine 90 Sekunden waren gespielt, da nutzte David Pickard ein feines Zuspiel und traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Robin Böhm stellte in der 52. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf 2:1. Nun war richtig Tempo im Spiel, Chancen gab es hüben wie drüben. Rennertshofen zeigte Moral – Joker Tobias Kruber glich in der 74. Minute nach perfektem Zuspiel im Zentrum zum 2:2 aus. Doch erneut hatte Ricker das letzte Wort: Nur zwei Minuten später verwandelte er einen Angriff der Blumenstädter abgeklärt zum 3:2-Endstand. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel, und so durfte sich das Team von Trainer Johannes Hanfbauer über den ersten Dreier der noch jungen Saison freuen.