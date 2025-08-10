Blumenstädter behalten im Derby gegen Rennertshofen die Oberhand

In einem packenden Nachbarschaftsduell der Kreisklasse Ost setzte sich der TSV Rain II am Ende knapp, aber verdient, mit 3:2 gegen den FC Rennertshofen durch. Matchwinner war Valentin Ricker, der mit einem Doppelpack den ersten Saisonsieg der Blumenstädter perfekt machte.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Rain hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, konnte daraus aber selten echte Torgefahr erzeugen. Auch die Gäste agierten zurückhaltend und brachten die Rainer Defensive kaum in Bedrängnis. In der 32. Minute sorgte eine sehenswerte Kombination im Strafraum der Rennertshofener für den ersten Höhepunkt: Valentin Ricker vollendete nach einer sehenswerten Kombination aus sechs Metern eiskalt zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel prüfte Niklas Schelchshorn aus der Distanz den Rainer Keeper, der glänzend reagierte. Fast im Gegenzug verpasste Ricker freistehend das 2:0.