Blume verlängert in Lägerdorf bis 2028

– Foto: Kerstin Staade

Der TSV Lägerdorf hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Trainer Michael Blume hat seinen Vertrag bei der Ligamannschaft um zwei weitere Jahre verlängert. Der Verein setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität und den eingeschlagenen Entwicklungsweg.

Blume selbst sieht in der Verlängerung vor allem die Perspektive, den begonnenen Prozess weiterzuführen. „Nach wie vor die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben und den Weg mit dem Verein zu gehen. Es ist ein spannendes Projekt mit tollen Spielern und Vereinsverantwortlichen. Ich bin gespannt, wo wir in zwei Jahren stehen“, erklärt der Coach.

Der TSV arbeitet seit dem Umbruch mit einer jungen Mannschaft, die sich in der Landesliga Holstein im gesicherten Mittelfeld etabliert hat. Diese Entwicklung soll in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben werden.