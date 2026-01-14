Blume sieht sein Team im Soll

„Die Jungs sind schon dabei, ihre Laufpläne abzuarbeiten. Einige nehmen zudem an Hallenturnieren teil“, erklärt Blume. In der Vorbereitung setzt der Trainer erneut auf ungewöhnliche Impulse. Wie schon in der Vergangenheit hat er Trainer aus anderen Sportarten eingeladen – unter anderem aus dem Kampfsport und dem Football. „Damit die Jungs auch mal andere Sachen machen dürfen“, so Blume. Ergänzt wird die Vorbereitung durch drei Testspiele gegen Gegner ab Landesliga-Niveau aufwärts.

Sportlich sieht der Coach sein Team auf einem guten Weg. Der TSV steht gesichert im Mittelfeld und hat weiterhin Blickkontakt nach oben. „Den großen Umbruch haben wir gut gemeistert. Wir sind sehr zufrieden mit der jungen Truppe“, sagt Blume. Besonders das Vereinsklima hebt er hervor: „Das Miteinander klappt gut. Alle ziehen an einem Strang und man merkt die Weiterentwicklung.“