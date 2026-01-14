Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: TSV Lägerdorf
Blume sieht sein Team im Soll
Trainingsstart Ende Januar, Vorbereitung bewusst vielseitig angelegt
Der TSV Lägerdorf geht mit Zuversicht durch die Winterpause. Trainer Michael Blume zieht ein insgesamt positives Zwischenfazit und blickt zugleich klar strukturiert auf die kommenden Wochen. Der offizielle Trainingsstart ist für den 27. Januar angesetzt, auch wenn die Mannschaft bereits jetzt aktiv ist.
„Die Jungs sind schon dabei, ihre Laufpläne abzuarbeiten. Einige nehmen zudem an Hallenturnieren teil“, erklärt Blume. In der Vorbereitung setzt der Trainer erneut auf ungewöhnliche Impulse. Wie schon in der Vergangenheit hat er Trainer aus anderen Sportarten eingeladen – unter anderem aus dem Kampfsport und dem Football. „Damit die Jungs auch mal andere Sachen machen dürfen“, so Blume. Ergänzt wird die Vorbereitung durch drei Testspiele gegen Gegner ab Landesliga-Niveau aufwärts.
Sportlich sieht der Coach sein Team auf einem guten Weg. Der TSV steht gesichert im Mittelfeld und hat weiterhin Blickkontakt nach oben. „Den großen Umbruch haben wir gut gemeistert. Wir sind sehr zufrieden mit der jungen Truppe“, sagt Blume. Besonders das Vereinsklima hebt er hervor: „Das Miteinander klappt gut. Alle ziehen an einem Strang und man merkt die Weiterentwicklung.“
Taktisch bleibt Lägerdorf flexibel. „Wir bleiben variabel im Positionsspiel und in der Ausrichtung“, so der Trainer. Gleichzeitig benennt er klar die Baustellen für die Rückrunde. Im Fokus steht die defensive Stabilität, insbesondere bei Standardsituationen. „Hier fangen wir zu viele Gegentore, daran arbeiten wir gezielt.“
Personell ist Kontinuität geplant. Abgänge wird es nicht geben, möglicherweise kommt noch ein Offensivspieler hinzu. „Ein Name ist noch nicht genannt, Ende Januar soll es fix sein“, erklärt Blume.
Im Titelrennen der Landesliga Holstein erwartet der Trainer ein Duell an der Spitze. „Die Meisterschaft wird meiner Meinung nach zwischen Rapid und dem VfB Lübeck entschieden. Eichholz und Ahrensburg kämpfen dahinter.“ Und dann, so Blume mit einem Augenzwinkern: „Dann hoffe ich, werden wir kommen.“