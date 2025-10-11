Blume setzt auf spielerische Überlegenheit und breiten Kader

Am zwölften Spieltag der Landesliga Holstein reist der TSV Lägerdorf am Sonntag (14 Uhr) zur U23 des SV Eichede. Nach dem spielfreien Wochenende zuletzt will die Mannschaft von Trainer Michel Blume wieder dreifach punkten und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

„Wir sind ganz gut gestartet in die Saison“, sagt Blume. Nach dem personellen Umbruch im Sommer steht eine junge Truppe auf dem Platz – das Durchschnittsalter liegt bei rund 22 Jahren. Gegen die Spitzenteams der Liga musste sich Lägerdorf zwar mehrfach knapp geschlagen geben, zeigte dabei aber ansprechende Leistungen.

Beim Tabellenletzten Eichede II will Lägerdorf nun wieder erfolgreich sein. „Tabellarisch müsste es natürlich möglich sein, aber man weiß nie, wer aus der Oberligatruppe runterkommt“, betont Blume mit Blick auf mögliche Verstärkungen für den Gegner. Seine Mannschaft erwartet ein „kampfbetontes Spiel mit spielerischen Vorteilen auf unserer Seite“.