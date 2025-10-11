Blume setzt auf spielerische Überlegenheit und breiten Kader

Am zwölften Spieltag der Landesliga Holstein reist der TSV Lägerdorf am Sonntag (14 Uhr) zur U23 des SV Eichede. Nach dem spielfreien Wochenende zuletzt will die Mannschaft von Trainer Michel Blume wieder dreifach punkten und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.
„Wir sind ganz gut gestartet in die Saison“, sagt Blume. Nach dem personellen Umbruch im Sommer steht eine junge Truppe auf dem Platz – das Durchschnittsalter liegt bei rund 22 Jahren. Gegen die Spitzenteams der Liga musste sich Lägerdorf zwar mehrfach knapp geschlagen geben, zeigte dabei aber ansprechende Leistungen.
Beim Tabellenletzten Eichede II will Lägerdorf nun wieder erfolgreich sein. „Tabellarisch müsste es natürlich möglich sein, aber man weiß nie, wer aus der Oberligatruppe runterkommt“, betont Blume mit Blick auf mögliche Verstärkungen für den Gegner. Seine Mannschaft erwartet ein „kampfbetontes Spiel mit spielerischen Vorteilen auf unserer Seite“.
Personell kann der Coach nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Unser Kader ist gut gefüllt, lediglich drei Verletzte sind zu beklagen.“ Entsprechend sieht Blume das Gastspiel als ideale Vorbereitung auf das Derby gegen den VfR Horst am kommenden Samstag.
In der Tabelle steht Lägerdorf nach zehn Partien mit 16 Punkten auf Rang sechs, während Eichede II nach elf Spielen und nur einem Sieg am Tabellenende rangiert. Ein Erfolg am Sonntag wäre daher ein wichtiger Schritt, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten.