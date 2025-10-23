Blume setzt auf Auswärtsstärke und warnt vor verstärktem Gegner

Nach dem späten 3:3 im Derby gegen den VfR Horst steht für den TSV Lägerdorf am Sonntag (14 Uhr) die nächste Auswärtsaufgabe in der Landesliga Holstein an. Gegner ist die zweite Mannschaft des SV Todesfelde, die sich zuletzt mit einem 2:0-Sieg in Bargteheide etwas Luft im Tabellenkeller verschaffte.

„Wir erwarten mal wieder ein schweres Spiel auswärts“, sagt TSV-Trainer Michael Blume, den unsere Redaktion im Urlaub in Bulgarien erreichte. „Todesfelde hat letzte Woche gewonnen und möchte natürlich seine Tabellensituation weiter verbessern.“ Lägerdorf geht als Sechster mit 20 Punkten ins Spiel und ist laut Blume „rein tabellarisch der Favorit“. Seine junge Mannschaft, die in dieser Saison vor allem auf fremdem Platz zu überzeugen weiß, will in Todesfelde ihre Auswärtsstärke erneut unter Beweis stellen.

„Ein weiterer Sieg wäre natürlich für meine junge Mannschaft extrem toll. Wir werden alles versuchen, um zu gewinnen“, betont Blume. Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: „Man weiß ja auch nie, wer aus der Oberligamannschaft dazukommt.“

Mit einem Erfolg könnte Lägerdorf seine Position im oberen Tabellendrittel festigen und gleichzeitig den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern. Für Blume und seine Elf ist das Duell in Todesfelde zudem eine Gelegenheit, das unglückliche Derby-Remis in positive Energie für den Saisonendspurt der Hinrunde umzuwandeln.