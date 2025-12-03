Blume fordert mehr Durchschlagskraft

Im Nachholspiel des 11. Spieltags empfängt der TSV Lägerdorf am Mittwochabend (20 Uhr) den TuS Hartenholm. Unter Flutlicht will die Mannschaft von Trainer Michael Blume einen wichtigen Heimsieg einfahren und sich mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden.

„Heute versuchen wir endlich mal wieder einen Heimsieg einzufahren“, sagt Blume. Sein Team war zuletzt zu wechselhaft und verlor am Wochenende mit 0:2 gegen den SSC Hagen Ahrensburg. Besonders die fehlende Torgefahr bereitet dem Coach Sorgen. „Zuletzt fehlte die Durchschlagskraft nach vorne. Daran arbeiten wir mit unserem jungen Team.“

Auf dem Papier geht der TSV als Favorit in die Partie: Lägerdorf steht mit 23 Punkten auf Rang neun, während Hartenholm als Tabellenletzter mit zehn Punkten bereits unter Druck steht. Dennoch erwartet Blume ein intensives Duell. „Es wird sicherlich ein hartes Stück Arbeit gegen Hartenholm. Vom Papier sind wir der Favorit, aber wir müssen es auch mal wieder überzeugend gestalten.“

Die Rahmenbedingungen könnten stimmungsvoller kaum sein: Mittwochabend, Flutlicht, letzter Auftritt vor der Winterpause. „Alles reinhauen und die Punkte in Lägerdorf behalten“, fordert Blume. Ein Erfolg wäre für den TSV nicht nur wichtig, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten, sondern auch, um mit einem besseren Gefühl in die spielfreie Zeit zu gehen.