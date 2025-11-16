Blume: „Eigentlich müssen wir zur Pause führen“

Lägerdorf begann schwungvoll und erspielte sich bereits in der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Gelegenheiten. Doch weder Edwart Jauk noch Mike Loschizki oder Paul Mohr konnten ihre Abschlüsse im Tor unterbringen. „Wir haben uns sechs bis sieben hochkarätige Chancen herausgespielt und es nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Eigentlich müssen wir zur Pause 2:0 führen“, sagte Blume.

Stattdessen trafen die Gäste mit ihrer ersten echten Möglichkeit: Ibrahim Sweiti verwandelte in der 35. Minute zum 0:1. Nach der Pause zeigte sich das gleiche Bild. Lägerdorf drängte, Eichholz traf. Erneut Sweiti (50.) sowie Ramazan Acer (62.) nutzten die wenigen Offensivaktionen der Gäste eiskalt aus und stellten auf 0:3.

„Wenn man sich den Liveticker anschaut, muss man sich eigentlich fragen, warum wir dieses Spiel verloren haben“, so Blume. „Gegen einen guten Gegner nur vier Chancen zuzulassen und dabei drei Gegentore zu kassieren, ist schon bitter – Eichholz war einfach extrem effektiv.“

Trotz des deutlichen Ergebnisses zeigte Lägerdorf über weite Strecken eine ordentliche Leistung, scheiterte jedoch immer wieder an der eigenen Zielstrebigkeit im Abschluss. „Das Ergebnis spiegelt unser Chancenplus keineswegs wider – aber so ist Fußball eben. Mund abwischen und weitermachen“, erklärte Blume.

In der Tabelle bleibt der TSV mit 23 Punkten auf Rang neun, während Eichholz als Tabellendritter weiter Druck auf die Spitzenteams aus Lübeck ausübt.