Blum überragt: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 2 Mittelrhein

Daniel Blum überzeugte mit 35 Toren bei TuRa Oberdrees. – Foto: TuRa Oberdrees

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Patrick Rüth (29) TuS Oberpleis: 26 Einsätze, drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Max Blönigen (25) TuS Oberpleis: 19 Einsätze, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Mahdi Dhouib (25) FC Blau-Weiß Friesdorf und Niederbachem: 17 Einsätze, drei Tore und acht Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

Brindon Mensah-Assiakoley (28) MSV Bonn: 23 Einsätze, sieben Tore und sieben Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung

Mittelfeld

Deniz Durmus (32) 1. FC Niederkassel: 23 Einsätze, drei Tore und sechs Vorlagen, elf Nominierungen für die Elf der Woche

Nils Rütten (30) TuS Rhode: 24 Einsätze, 30 Tore und 16 Vorlagen, neun Nominierungen für die Elf der Woche

Antonio Bozic (24) FC Blau-Weiß Friesdorf: 22 Einsätze, ein Tor und fünf Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Nils Lokotsch (28) TuS Oberpleis: 26 Einsätze, 12 Tore und 13 Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Daniel Blum (26) TuRa Germania Oberdrees: 24 Einsätze, 35 Tore und acht Vorlagen, 15 Nominierungen für die Elf der Woche

Volkan Kartal (24) MSV Bonn: 27 Einsätze, 23 Tore und fünf Vorlagen, neun Nominierungen für die Elf der Woche

Omed Saeed (34) FC Blau-Weiß Friesdorf: 16 Einsätze, sieben Tore und sieben Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.