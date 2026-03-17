Blue Stars Youth Cup: Zurück – auch ohne Fifa

Blue Stars Youth Cup: Comeback in diesem Mai. Der Blue Stars Youth Cup soll nach dem Ausstieg des Weltverbandes Fifa im 2026 zurückkehren."Die Vorbereitungen sind auf Kurs. Das Interesse der Sponsoren ist gross, die Stadt unterstützt uns, und das Teilnehmerfeld nimmt Formen an", lässt Blue-Stars-Präsident und OK-Chef Abi Pranjes via der Verbandszeitung "Zürisport" verlauten. Als Austragungsdaten für die bereits 85. Austragung des Nachwuchsturniers wurden der 13. und 14. Mai bekannt gegeben. Gesetzt seien die Teams des Gastgebervereins sowie des FC Zürich und der Grasshoppers. Auch Basel und Winterthur werden als mögliche Teilnehmer gehandelt. Gemäss Pranjes laufen derzeit die Gespräche mit diversen Grossklubs aus dem Ausland. Besonders: Das Turnier findet nicht nur auf der Sportanlage Buchlern in Zürich-Altstetten statt, sondern am Finaltag auch im Letzigrund. "Die Stadt Zürich kommt uns grosszügig entgegen", sagt Pranjes.

USV Eschen/Mauren: Winkler wird Polverino beerben. Mitten im Abstiegskampf der "Zürcher" Erstliga-Gruppe 3 sorgt die Trainerfrage bei Eschen/Mauren weiterhin für Gesprächsstoff (wir berichteten). Die Bekanntgabe, dass ab der kommenden Saison mit Patrick Winkler als neuen Verantwortlichen weitergearbeitet wird, kam für Noch-Trainer Michele Polverino weniger überraschend als deren Zeitpunkt. "Ob das förderlich ist, ist fraglich. Ich glaube, es wird erneut Unruhe im Team geben", sagte Polverino gegenüber "vaterland.li". Erste Reaktionen aus der Mannschaft habe er bereits erhalten. Nun gelte es, die Nebengeräusche auszublenden und den Fokus voll auf den Sport zu legen: "Wir werden im Team darüber reden. Ich will nicht, dass wir das auf den Platz mitnehmen – eine Garantie gibt es aber nie." Auch eine Passage in der Medienmitteilung irritierte den ehemaligen Nationalspieler, in der von einer angeblichen Erpressung die Rede war. "Falls ich damit gemeint bin, macht mich das sprachlos. Ich habe nie jemanden erpresst und weiss nicht, was damit gemeint ist." Bis Saisonende wolle er sich vollständig auf die sportlichen Ziele konzentrieren und die Rückrunde erfolgreich abschliessen. Sportlich sind die Liechtensteiner tatsächlich bislang solide unterwegs. Zuletzt gab es ein 1:0-Sieg über die U21 des FC Winterthur. Am Samstag geht es für den Tabellenelften zum FC Kosova.