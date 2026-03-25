Blue Stars siegt gegen Schwyz - Gambarogno souverän Frauen 1. Liga Gruppe 2, 12. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Gestern, 10:13 Uhr · 0 Leser

Die Blue Stars halten weiter die Zürcher Fahne hoch in der 1. Liga. Sie gewinnen gegen den SC Schwyz mit 1:0. Die beiden anderen Vertreterinnen aus Zürich bleiben ohne Punkte und Tore. Effretikon verliert gegen Sempach mit 0:1, Zürichsee United muss sich mit 0:8 dem FF Toggenburg beugen. Vorne startet Gambarogno souverän in die Rückrunde. Das Gastspiel in Erlinsbach endet mit einem 6:2 Sieg. Auch Eschenbach und Baar gewinnen Ihre Heimspiele je mit 1:0 und bleiben so an der Tabellenspitze dran. Zu den Spielen:

Mit einem knappen Heimsieg startete der FC Eschenbach in die Rückrunde. Gegen den FC Mels setzte sich die Heimelf mit 1:0 durch. Bereits in der 7. Minute erzielte Alexandra Schaub das entscheidende Tor. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis. Somit bleibt der FC Eschenbach im erweiterten Mittelfeld, während der FC Mels weiterhin mitten im Kampf um den dritten Absteiger steckt. Keine Chance hatte der FC Erlinsbach gegen den Tabellenführer AS Gambarogno. Das Verdikt fiel mit 2:6 deutlich aus. Scilla Grossi traf schon früh für Gambarogno (5.), doch Adriana Zeravica glich in der 32. Minute aus. In der Folge dominierte Gambarogno: Grossi traf erneut (36., 62.), und Osterwalder erhöhte auf 3:1 (38.). Schwaller verkürzte für Erlinsbach (87.), doch Da Rocha Miranda (88.) und Molinari (89.) besiegelten die Niederlage. Ein torreiches Spiel, das die Gäste klar dominierten.

In einem hartumkämpften Spiel feierte der FC Baar einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Staad. In der 85. Minute erzielte Alexandra Füchslin das entscheidende Tor. Mit diesem Dreier setzen sich die Baarerinnen an der Tabellenspitze fest, während der FC Staad sich weiter nach hinten umsehen muss. Der Abstand auf den 10. Platz und somit auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur 1 Punkt. Schlechter Start in die Rückrunde für Zürisee United. Das Heimspiel gegen den FF Toggenburg war ein einseitiges Spiel, das mit 0:8 endete. Laura Egli eröffnete in der 5. Minute den Torreigen, gefolgt von Alexandra Brändle, die in der 13. Minute das 0:2 erzielte. Siri Bucherini erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 0:4. Egli dominierte das Spiel und erzielte in der 53., 59., 63. und 86. Minute vier weitere Tore, was ihr einen beeindruckenden Fünferpack bescherte. Für die Toggenburgerinnen sind das wichtige Punkte gegen den Abstieg.