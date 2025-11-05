Blue Stars punkten weiter - Gambarogno auch

Die Blue Stars Zürich Frauen haben einen Lauf und sind nach einem miserablen Start auf die Überholspur gewechselt. Mit dem Sieg gegen den FC Mels ist das Team von Trainer Patrick Raymond mittlerweile seit 6 Spielen ungeschlagen und schafft den Anschluss ans breite Mittelfeld.
Weiter im Keller sind die beiden anderen Zürcher Teams. Sowohl Zürisee United wie ich der FC Effretikon verlieren auswärts mit 0:3 und verbleiben zusammen mit dem FF Toggenburg am Tabellenende.
Vorne bleibt Gambarogno einsam an der Spitze, gefolgt von einem Packet mit Baar, Eschenbach und dem SC Schwyz, welche mit 18 Punkten bereits einen 6 Punkte Rückstand aufweisen. Zu den Spielen
Gerechtes Unentschieden zwischen dem FC Eschenbach und dem FC Baar. In der 13. Minute brachte Angelina Brun Zona die Gäste in Führung. Doch Anina Rudolf sorgte in der 32. Minute für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Treffer. Für beide Teams ein Punkt, der für die Verfolgungsjagd gegen den Gambarogno nicht viel bringt.
Am Samstagabend traf der FC Mels auf die formstarken FC Blue Stars Zürich Frauen. In der 13. Minute brachte Anouk Pfammatter die Gäste in Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Mara Locati auf 2:0. Die soliden Zürcherinnen standen kompakt, sodass Mels ohne Torerfolg blieb.
Im Duell zwischen dem FC Staad und dem FC Effretikon setzte sich die Heimelf klar mit 3:0 durch. Vera Isik traf in der 32. Minute zur Führung. In der Schlussphase sorgten Jasmin Germann (88.) und Jessica Jayne Schwarzl (89.) für den schlussendlich klaren Endstand. Das Ergebnis sieht klarer aus, als es war, die Hoffnung auf einen Punktgewinn konnte der FC Effretikon lange aufrecht halten.
Keine Punkte auch für Zürichsee United im Spiel gegen den SC Schwyz. Das Heimteam dominierte klar und gewann mit 3:0. Alina Truttmann eröffnete in der 17. Minute mit einem Kopfballtor die Partie. Nur zehn Minuten später erhöhte Michèle Schnider ebenfalls per Kopf auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Annika Thalmann in der 32. Minute mit einem Elfmeter.
Im spannenden Duell zwischen dem FC Sempach und dem FC Erlinsbach fiel das erste Tor erst in der zweiten Halbzeit. In der 56. Minute brachte Gabriela Dos Santos Mendes, die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Sempach konterte stark: Jessica Schwegler glich in der 64. Minute aus und ging dank Tanja Schmid in der 82. Minute in Führung. Carla Wey machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. Ein verdienter Sieg für Sempach!
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Eschenbach – FC Baar 1:1
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Anina Rudolf, Alexandra Schaub (46. Jennifer Vorfi) (85. Leonie Jud), Jennifer Widmer, Irene Rüegg, Selina Della Rossa, Debora Piceci (92. Julia Jud), Pascale Camenisch, Saskia Holwerda, Flavia Rohner (57. Anna Mirjam Häberli) - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Esther Andermatt, Saskia Langenegger, Anna Aurora Baumann (46. Ivana Dossenbach), Alexandra Füchslin (69. Leila Tushi), Amélie Ackermann, Maribel Fürrer (60. Ryana Moos), Angelina Brun Zona (69. Antje Notter), Leandra Henggeler (60. Alessia Tushi) - Trainer: Andreas Diethelm - Co-Trainer: Ryley Slater
Tore: 0:1 Angelina Brun Zona (13.), 1:1 Anina Rudolf (32.)
FC Staad – FC Effretikon 3:0
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Enya Böhrer, Rahel Imlig, Anna Lanter, Elis Eiler, Selina Frischknecht, Viktoria Gerner, Vera Isik, Shania Vogt, Jasmin Germann, Felicia Linder - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Natalia Vujnic
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Yasmine Bucher, Sabrina Bodenmann, Vipavee Meyer, Mira Bauder, Ladina Poltronieri, Anna Buff, Flurina Poltronieri, Leonie Kobel, Talisha Siriu - Trainer: Patrik Meier - Co-Trainer: Bruno Lanciano
Tore: 1:0 Vera Isik (32.), 2:0 Jasmin Germann (88.), 3:0 Jessica Jayne Schwarzl (89.)
FC Sempach – FC Erlinsbach 3:1
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Leonie Amberg, Deborah Müller, Michelle Marfurt, Sabrina Huber, Franziska Haas, Michelle Kunz, Tanja Schmid, Julia Wolfisberg, Elena Stutz - Trainer: Pascal Amrein
FC Erlinsbach: Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Saskia Meier, Lorena Maria Hauri, Moriel Pfister, Noëlle Fröhli, Larissa Stampfli, Gabriela Dos Santos Mendes, Adriana Zeravica, Olivia Rötheli - Trainer: Thomas Müller - Co-Trainer: Rolf Freyenmuth
Tore: 0:1 Gabriela Dos Santos Mendes (56.), 1:1 Jessica Schwegler (64.), 2:1 Tanja Schmid (82.), 3:1 Carla Wey (90.+2)
FF Toggenburg – AS Gambarogno 1:4
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Mara Hagmann, Valerie Kern, Lara Gabathuler, Flavia Schaufelberger, Diana Brändle, Amira Baumgartner, Fabienne Brändle, Maurine Schnyder, Siri Bucherini, Stephanie Buschta - Trainer: Vitor Domgjoni
AS Gambarogno: Veronika Emini, Sara De Marco, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Vanessa Alves Mesquita, Giulia Acar, Isabella Osterwalder, Swani Giada Maderna, Nicole Gaggetta - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
Tore: 0:1 Isabella Osterwalder (25.), 1:1 Fabienne Brändle (41.), 1:2 Nicoletta Prandi (60.), 1:3 Isabella Osterwalder (66.), 1:4 Isabella Osterwalder (74.)
FC Mels – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 0:2
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer (80. Nadine Gartmann), Gabi Ackermann, Jara Gantner, Laura Gliott (84. Cinzia Willi), Fiona Moser (77. Sarah D'Agostino-Willi), Lea Kalberer, Leonie Wildhaber (72. Annaleah Kressig), Sina Kalberer, Sarah D'Agostino-Willi (45. Ylenia Caputo), Lisa Buschauer (6. Noemi Gliott) - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati (67. Leonie Von Moos), Simona Gatto, Diana Kirschner (82. Mia Egli), Lisa Carotenuto, Morenike Melanie Kuku (42. Sabrina Looser), Liv Holzer (50. Hannah Purainer), Simona Püntener, Anja Thürig, Janina Görg, Anouk Pfammatter (58. Noemi Saladin) - Co-Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
Tore: 0:1 Anouk Pfammatter (13.), 0:2 Mara Locati (24.)
SC Schwyz – Zürisee United 3:0
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer (72. Martina Steiner), Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann (85. Luisa Vogel), Yvonne Bürgler, Michèle Schnider (79. Valentina Camenzind), Nadine Heinzer (65. Shanice Toggenburger), Stefanie Betschart (55. Julia Rohrbacher), Alina Truttmann (72. Silja Rohrbacher), Corinne Ulrich, Sarina Maissen (65. Tanja Hengartner) - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Nora Arpagaus, Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Sandrina Guatelli, Hannah Tresch, Olivia Meier, Alyssa Michelle König (46. Lilly Hauser), Michelle Gähler (24. Charlotte Duval), Andrea Färber, Aline Henchoz - Trainer: Ahmet Vatansever - Co-Trainer: Sergio Agostinho Sousa
Tore: 1:0 Alina Truttmann (17.), 2:0 Michèle Schnider (27.), 3:0 Annika Thalmann (32. Foulelfmeter)