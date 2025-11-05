Blue Stars punkten weiter - Gambarogno auch

Die Blue Stars Zürich Frauen haben einen Lauf und sind nach einem miserablen Start auf die Überholspur gewechselt. Mit dem Sieg gegen den FC Mels ist das Team von Trainer Patrick Raymond mittlerweile seit 6 Spielen ungeschlagen und schafft den Anschluss ans breite Mittelfeld. Weiter im Keller sind die beiden anderen Zürcher Teams. Sowohl Zürisee United wie ich der FC Effretikon verlieren auswärts mit 0:3 und verbleiben zusammen mit dem FF Toggenburg am Tabellenende. Vorne bleibt Gambarogno einsam an der Spitze, gefolgt von einem Packet mit Baar, Eschenbach und dem SC Schwyz, welche mit 18 Punkten bereits einen 6 Punkte Rückstand aufweisen. Zu den Spielen

Gerechtes Unentschieden zwischen dem FC Eschenbach und dem FC Baar. In der 13. Minute brachte Angelina Brun Zona die Gäste in Führung. Doch Anina Rudolf sorgte in der 32. Minute für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Treffer. Für beide Teams ein Punkt, der für die Verfolgungsjagd gegen den Gambarogno nicht viel bringt. Am Samstagabend traf der FC Mels auf die formstarken FC Blue Stars Zürich Frauen. In der 13. Minute brachte Anouk Pfammatter die Gäste in Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Mara Locati auf 2:0. Die soliden Zürcherinnen standen kompakt, sodass Mels ohne Torerfolg blieb.

Im Duell zwischen dem FC Staad und dem FC Effretikon setzte sich die Heimelf klar mit 3:0 durch. Vera Isik traf in der 32. Minute zur Führung. In der Schlussphase sorgten Jasmin Germann (88.) und Jessica Jayne Schwarzl (89.) für den schlussendlich klaren Endstand. Das Ergebnis sieht klarer aus, als es war, die Hoffnung auf einen Punktgewinn konnte der FC Effretikon lange aufrecht halten. Keine Punkte auch für Zürichsee United im Spiel gegen den SC Schwyz. Das Heimteam dominierte klar und gewann mit 3:0. Alina Truttmann eröffnete in der 17. Minute mit einem Kopfballtor die Partie. Nur zehn Minuten später erhöhte Michèle Schnider ebenfalls per Kopf auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Annika Thalmann in der 32. Minute mit einem Elfmeter.

Im spannenden Duell zwischen dem FC Sempach und dem FC Erlinsbach fiel das erste Tor erst in der zweiten Halbzeit. In der 56. Minute brachte Gabriela Dos Santos Mendes, die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Sempach konterte stark: Jessica Schwegler glich in der 64. Minute aus und ging dank Tanja Schmid in der 82. Minute in Führung. Carla Wey machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. Ein verdienter Sieg für Sempach!