Blue Stars holen im Tessin einen Punkt

Schöner Punktgewinn für Blue Stars Frauen. Im Tessin trotzen die Frauen von Trainer Reymond dem Tabellenführer einen Punkt ab. Der FC Baar kann von den Punktverlusten von Gambarogno nicht profitieren, da sie im Toggenburg nicht über ein 2:2 Unentschieden herauskommen. Sempach rückt mit einem 2:1 Sieg in Mels zu Baar auf, ist aber mit 5 Punkten Rückstand zu Gambarogno noch keine wirkliche Konkurrenz für den Aufstieg.
Wieder keine Punkte für die Zürcher Kellerteams. Zürisee United muss sich gegen Eschenbach gleich mit 7:0 geschlagen geben, auch kein Tor erzielt der FC Effretikon beim FC Erlinsbach, das 0:3 sieht uwar besser aus - von Punkten ist aber auch Effretikon weit entfernt.
Das wichtige Spiel um den dritten Absteiger zwischen Eschenbach und Staad findet am 21.04.2026 um 20:15 Uhr statt.
Zu den Spielen:
Keine Chance für das Tabellenschlusslicht. Zürisee United muss sich gegen den FC Eschenbach mit einem deutliches Ergebnis von 0:7 geschlagen geben. Alexandra Schaub eröffnete das Torfestival in der 17. Minute. Annina Faisst erhöhte in der 29. Minute auf 0:2 und traf erneut kurz vor der Halbzeit (43. Minute) zum 0:4. Anina Rudolf und Seraina Diethelm trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, bevor Schaub in der 57. Minute erneut zuschlug und Julia Kaufmann den Schlusspunkt setzte. Ein dominantes Spiel der Gäste, die Zürisee United keine Chance liessen.
Der FC Sempach wird seiner Spitzenposition gerecht und kann sich beim FC Mels knapp durchsetzen. Das erste Tor in der 28. Minute durch Deborah Müller können die Gästinnen nur vier Minuten später durch Sarah Baydar ausgleichen. In der 87. Minute sicherte Julia Wolfisberg mit ihrem Treffer den 2:1-Sieg für Sempach und sorgte für Jubel unter den Heimfans und für 3 weitere wichtige Punkte.
Das Duell zwischen FF Toggenburg und dem FC Baar endet mit 2:2 unentschieden. Amira Baumgartner brachte die Gastgeberinnen in der 15. Minute per Elfmeter in Führung. Julia Hagenbuch glich kurz vor der Pause aus. Doch Lara Gabathuler stellte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den alten Abstand wieder her. In der 83. Minute sorgte Alexandra Füchslin für den späten Ausgleich und sicherte FC Baar zumindest noch einen Punkt.
Seltener Punktverlust für die AS Gambarogno. Das Spiel gegen die FC Blue Stars aus Zürich endete mit einem 1:1-Unentschieden. Sylwia Joffcheff brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung. Erst in der 90. Minute, erzielte Stella Suter den Ausgleich für Gambarogno und sicherte so doch noch einen Punkt. Schade für die Zürcherinnen, die einen Dreier sehr sehr gut gebrauchen hätten können.
Im Duell zwischen dem FC Erlinsbach und dem FC Effretikon dominierten die Gastgeberinnen klar und siegten mit 3:0. Jamina Mercatali eröffnete in der 10. Minute den Torreigen. Larissa Stampfli erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Larissa Cremona zum 3:0.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
Zürisee United – FC Eschenbach 0:7
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Nora Arpagaus, Selma Stirnemann, Sandrina Guatelli (47. Halisa Jusmani), Hannah Tresch, Olivia Meier, Andrea Färber, Aline Henchoz, Joya Tognoni, Lilly Hauser (47. Jil Graf), Leonie Brotzer (46. Jolka Bentele)
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Anina Rudolf, Alexandra Schaub, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Annina Faisst, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm, Saskia Holwerda, Ragavi Mahendrarajah
Tore: 0:1 Alexandra Schaub (17.), 0:2 Annina Faisst (29.), 0:3 Anina Rudolf (36.), 0:4 Annina Faisst (43.), 0:5 Seraina Diethelm (56.), 0:6 Alexandra Schaub (57.), 0:7 Julia Kaufmann (78.)
AS Gambarogno – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 1:1
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Sara De Marco, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Giulia Acar, Stella Suter, Swani Giada Maderna, Giada Amato
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Hannah Purainer, Lisa Carotenuto, Anja Thürig, Sylwia Joffcheff, Janina Görg, Alessia Katie Schaaf, Léa De Piccoli
Tore: 0:1 Sylwia Joffcheff (7.), 1:1 Stella Suter (90.)
FC Erlinsbach – FC Effretikon 3:0
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter (46. Olivia Rötheli), Alina Sticher, Jamina Mercatali, Lorena Maria Hauri (37. Noëlle Fröhli) (46. Saskia Meier), Lina Fischlin, Moriel Pfister (54. Lina Fischlin), Aline Schwaller (30. Larissa Cremona), Larissa Stampfli, Adriana Zeravica (30. Alisha Haller) (87. Lorena Maria Hauri), Olivia Rötheli (30. Lea Hofer)
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Yasmine Hofer (55. Shani Baumgartner), Nayelli Pfister, Sarina Reutemann, Vipavee Meyer (55. Jana Hofmann), Jeannine Breindl, Vanessa Sommer (55. Lara Victoria Bienz) (65. Vanessa Sommer), Sereina Locher, Natascha Frieden (65. Sabrina Bodenmann), Leonie Kobel
Tore: 1:0 Jamina Mercatali (10.), 2:0 Larissa Stampfli (28.), 3:0 Larissa Cremona (44.)
FC Sempach – FC Mels 2:1
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Fabienne Marti (21. Michelle Kunz), Leonie Amberg (77. Fabienne Marti), Deborah Müller, Elena Stutz, Sabrina Huber (60. Jessica Schwegler), Samantha Bucher, Julia Wolfisberg (60. Lisa Koch) (88. Leonie Amberg), Marisa Prenaj
FC Mels: Lisa Schmidt, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Sina Kalberer, Lia Imhof, Jana Schwarzenbach, Sarah Baydar (56. Noemi Gliott), Fiona Moser, Sarah D'Agostino-Willi, Sabrina Petriella
Tore: 1:0 Deborah Müller (28.), 1:1 Sarah Baydar (32.), 2:1 Julia Wolfisberg (87.)
FF Toggenburg – FC Baar 2:2
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Valerie Kern (70. Mara Hagmann), Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Laura Keller (85. Maurine Schnyder), Diana Brändle, Amira Baumgartner (63. Alexandra Brändle), Maurine Schnyder (78. Stephanie Buschta), Siri Bucherini (85. Amira Baumgartner), Laura Egli (78. Corinna Hasler)
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach (46. Angelina Brun Zona), Esther Andermatt (46. Annina Kunz), Anna Aurora Baumann, Julia Hagenbuch (46. Stela Babic), Antje Notter (70. Esther Andermatt), Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Amélie Ackermann
Tore: 1:0 Amira Baumgartner (15. Foulelfmeter), 1:1 Julia Hagenbuch (40.), 2:1 Lara Gabathuler (45.), 2:2 Alexandra Füchslin (83.)