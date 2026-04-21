Blue Stars holen im Tessin einen Punkt Frauen 1. Liga Gruppe 2, 15. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Gestern, 20:52 Uhr · 0 Leser

Schöner Punktgewinn für Blue Stars Frauen. Im Tessin trotzen die Frauen von Trainer Reymond dem Tabellenführer einen Punkt ab. Der FC Baar kann von den Punktverlusten von Gambarogno nicht profitieren, da sie im Toggenburg nicht über ein 2:2 Unentschieden herauskommen. Sempach rückt mit einem 2:1 Sieg in Mels zu Baar auf, ist aber mit 5 Punkten Rückstand zu Gambarogno noch keine wirkliche Konkurrenz für den Aufstieg. Wieder keine Punkte für die Zürcher Kellerteams. Zürisee United muss sich gegen Eschenbach gleich mit 7:0 geschlagen geben, auch kein Tor erzielt der FC Effretikon beim FC Erlinsbach, das 0:3 sieht uwar besser aus - von Punkten ist aber auch Effretikon weit entfernt. Das wichtige Spiel um den dritten Absteiger zwischen Eschenbach und Staad findet am 21.04.2026 um 20:15 Uhr statt. Zu den Spielen:

Keine Chance für das Tabellenschlusslicht. Zürisee United muss sich gegen den FC Eschenbach mit einem deutliches Ergebnis von 0:7 geschlagen geben. Alexandra Schaub eröffnete das Torfestival in der 17. Minute. Annina Faisst erhöhte in der 29. Minute auf 0:2 und traf erneut kurz vor der Halbzeit (43. Minute) zum 0:4. Anina Rudolf und Seraina Diethelm trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, bevor Schaub in der 57. Minute erneut zuschlug und Julia Kaufmann den Schlusspunkt setzte. Ein dominantes Spiel der Gäste, die Zürisee United keine Chance liessen. Der FC Sempach wird seiner Spitzenposition gerecht und kann sich beim FC Mels knapp durchsetzen. Das erste Tor in der 28. Minute durch Deborah Müller können die Gästinnen nur vier Minuten später durch Sarah Baydar ausgleichen. In der 87. Minute sicherte Julia Wolfisberg mit ihrem Treffer den 2:1-Sieg für Sempach und sorgte für Jubel unter den Heimfans und für 3 weitere wichtige Punkte.

Das Duell zwischen FF Toggenburg und dem FC Baar endet mit 2:2 unentschieden. Amira Baumgartner brachte die Gastgeberinnen in der 15. Minute per Elfmeter in Führung. Julia Hagenbuch glich kurz vor der Pause aus. Doch Lara Gabathuler stellte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den alten Abstand wieder her. In der 83. Minute sorgte Alexandra Füchslin für den späten Ausgleich und sicherte FC Baar zumindest noch einen Punkt. Seltener Punktverlust für die AS Gambarogno. Das Spiel gegen die FC Blue Stars aus Zürich endete mit einem 1:1-Unentschieden. Sylwia Joffcheff brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung. Erst in der 90. Minute, erzielte Stella Suter den Ausgleich für Gambarogno und sicherte so doch noch einen Punkt. Schade für die Zürcherinnen, die einen Dreier sehr sehr gut gebrauchen hätten können.