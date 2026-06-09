Blue Stars erklimmen noch die obere Tabellenhälfte

In der 1. Liga Gruppe 2 waren die Entscheidungen bereits vor dem letzten Spieltag gefallen. Die AS Gambarogno gewinnt das letzte Saisonspiel mit 4:0 in Erlinsbach und verstärkt ab nächster Saison die Tessinerfraktion in der NLB.
Der FC Staad hat das Abstiegsgespengst schon letztes Wochenende nach Mels vertrieben und dass war gut so, denn das letzte Spiel ging gegen die Blue Stars mit 4:2 verloren. Für die Blue Stars endet so eine schwierige Saison doch noch versöhnlich auf einem Platz in der vorderen Tabellenhälfte.
Auch in der Gruppe 2 müssen zwei von zwei Aufsteigerinnen wieder den Gang eine Liga tiefer antreten. Der FC Mels scheitert knapp, der FC Effretikon war mit letztlich fünf Punkten nicht konkurrenzfähig in der 1. Liga.
Dies muss man auch der Zürisee United attestieren. Nach den Abgängen von zwei von drei Arpagausens zum FC Oerlikon/Polizei war der Aderlass zu gross.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Sempach – Zürisee United 7:0
FC Sempach: Vanessa Berisha, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Leonie Amberg, Deborah Müller, Elena Stutz, Sabrina Huber, Jessica Schwegler, Michelle Kunz, Julia Wolfisberg, Carla Wey
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Nora Arpagaus, Selma Stirnemann, Halisa Jusmani, Hannah Tresch, Olivia Meier, Michelle Gähler, Aline Henchoz, Jil Graf, Joya Tognoni, Lilly Hauser
Tore: 1:0 Julia Wolfisberg (3.), 2:0 Deborah Müller (5.), 3:0 Julia Wolfisberg (7.), 4:0 Carla Wey (10.), 5:0 Marisa Prenaj (46.), 6:0 Sabrina Huber (71.), 7:0 Carla Wey (86.)
FC Mels – FC Baar 3:1
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer, Noemi Gliott, Nadine Gartmann, Lisa Buschauer, Mia Madleina Kalberer, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Fiona Moser, Sabrina Petriella
FC Baar: Arlo Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Annina Kunz, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Anna Aurora Baumann, Svenja Nydegger, Ryana Moos, Stela Babic, Angelina Brun Zona
Tore: 1:0 Fiona Moser (7.), 1:1 Amélie Ackermann (58.), 2:1 Leanne Gyr (73.), 3:1 Fiona Moser (90.)
FC Eschenbach – AS Gambarogno 0:4
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Selina Della Rossa, Anna Mirjam Häberli, Lara Ratkovic, Seraina Diethelm, Saskia Holwerda, Ragavi Mahendrarajah, Flavia Rohner, Viviane Gübeli
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Giulia Acar, Stella Suter, Swani Giada Maderna, Giada Amato
Tore: 0:1 Clara Lucchini (26.), 0:2 Giada Amato (55.), 0:3 Isabella Osterwalder (75.), 0:4 Scilla Grossi (87.)
FF Toggenburg – FC Erlinsbach 0:1
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Mara Hagmann, Valerie Kern, Samira Heeb, Anuschka Salzmann, Diana Brändle, Fabienne Brändle, Maurine Schnyder, Alexandra Brändle, Corinna Hasler, Stephanie Buschta
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Lorena Maria Hauri, Alisha Haller, Moriel Pfister, Aline Schwaller, Larissa Cremona, Olivia Rötheli, Emma Müller
Tore: 0:1 Lorena Maria Hauri (33.)
FC Staad – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 2:4
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Debora Egli, Rahel Imlig, Sophia Blumenthal, Ella Betschon, Mara Walt, Elis Eiler, Catalin Faccioli, Jasmin Germann, Felicia Linder, Julia Schröter
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Dominique Rochat, Mara Locati, Diana Kirschner, Lisa Carotenuto, Morenike Melanie Kuku, Janina Görg, Mia Egli, Sabrina Looser, Alessia Katie Schaaf, Anouk Pfammatter
Tore: 0:1 Léa De Piccoli (31.), 0:2 Anouk Pfammatter (34.), 0:3 Lisa Carotenuto (51.), 1:3 Anna Lanter (64.), 1:4 Lisa Carotenuto (66.), 2:4 Anna Lanter (68.)
SC Schwyz – FC Effretikon 3:0
SC Schwyz: Lorena Marchese, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Tanja Hengartner, Nadine Heinzer, Shanice Toggenburger, Silja Rohrbacher, Alina Truttmann, Sarina Maissen, Valentina Camenzind, Fabiola Scheiber
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Shani Baumgartner, Sarina Reutemann, Sabrina Bodenmann, Vipavee Meyer, Jeannine Breindl, Vanessa Sommer, Sereina Locher, Natascha Frieden, Leonie Kobel, Alessia Bolliger
Tore: 1:0 Sarina Maissen (34.), 2:0 Tanja Hengartner (38.), 3:0 Silja Rohrbacher (55.)