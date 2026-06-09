Blue Stars erklimmen noch die obere Tabellenhälfte

In der 1. Liga Gruppe 2 waren die Entscheidungen bereits vor dem letzten Spieltag gefallen. Die AS Gambarogno gewinnt das letzte Saisonspiel mit 4:0 in Erlinsbach und verstärkt ab nächster Saison die Tessinerfraktion in der NLB.

Der FC Staad hat das Abstiegsgespengst schon letztes Wochenende nach Mels vertrieben und dass war gut so, denn das letzte Spiel ging gegen die Blue Stars mit 4:2 verloren. Für die Blue Stars endet so eine schwierige Saison doch noch versöhnlich auf einem Platz in der vorderen Tabellenhälfte.

Auch in der Gruppe 2 müssen zwei von zwei Aufsteigerinnen wieder den Gang eine Liga tiefer antreten. Der FC Mels scheitert knapp, der FC Effretikon war mit letztlich fünf Punkten nicht konkurrenzfähig in der 1. Liga.

Dies muss man auch der Zürisee United attestieren. Nach den Abgängen von zwei von drei Arpagausens zum FC Oerlikon/Polizei war der Aderlass zu gross.