BLSV-Kreisvorsitzende Elke Baumgärtner: „Die Energiekrise kann die Existenz von Vereinen bedrohen“

Für ihre langjährigen Verdienste im Sport ist BLSV-Kreisvorsitzende Elke Baumgärtner beim Kreistag mit der goldenen Ehrennadel des Verbands ausgezeichnet worden. So viel freiwilligen Einsatz trifft man jedoch immer seltener an, was den Vereinen die Suche nach Ehrenamtlichen erschwert.