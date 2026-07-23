BLS-Cup: SV Neuringe feiert erfolgreichen Auftakt Stimmungsvoller Start in die Sportwoche mit starkem Gruppensieg.rn von Gerry Grave · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Das traditionelle Sommerturnier des SV Neuringe lockte bereits am Eröffnungsabend zahlreiche Zuschauer an den Spielfeldrand. Mit großartiger Stimmung, lokalem Engagement und sportlichem Ehrgeiz wurde der BLS-Cup zu einem vollen Erfolg für das ganze Dorf.

Manchmal liegt die wahre Schönheit des Fußballs nicht im großen Torfestival auf dem Rasen, sondern im unbezahlbaren Flair rund um die Bande. Am Mittwochabend öffnete der SV Neuringe seine Tore für den traditionellen BLS-Cup. Das Besondere an diesem beliebten Sommerturnier ist das bewährte rotierende System: Die Organisation wechselt jedes Jahr. Das Turnier bildet dabei immer den feierlichen Auftakt der vereinseigenen Sportwoche des jeweils ausrichtenden Vereins. Im vergangenen Jahr übernahm der SC Adorf diese Rolle, während sich der TSV Concordia Schöninghsdorf am Ende den Turniersieg schnappte. In diesem Jahr schlug nun die Stunde des SV Neuringe. Sportlich gab es für die Hausherren direkt Grund zum Feiern. Mit einer defensiv bärenstarken Leistung sicherte sich der Gastgeber am Ende den verdienten Gruppensieg in der Vorrunde. Der Zuschauerandrang am Eröffnungsabend war riesig. Der Parkplatz an der Anlage war dementsprechend restlos überfüllt. Die Lösung war typischer Amateurfußball: Die zahlreichen Besucher parkten ihre Autos kurzerhand schräg im grünen Straßengraben. Die idyllische Kulisse des kleinen, aber feinen Sportparks besticht durch zwei hervorragend gepflegte Rasenplätze. Während der Ball rollt, schweift der Blick entspannt über grasende Kühe auf den angrenzenden Weiden. Hier packt das ganze Dorf mit an. Das große Festzelt steht bereits stolz bereit für den kommenden Musikabend der Sportwoche. Das Turnier bildet den Startschuss für drei Wochen voller Aktivität, in denen im Dorf jede Menge los ist – geprägt von Sportlichkeit, der Sportwoche selbst und einem tollen Zeltfest mit Musikabend.

Ehrenamt und Bundesliga-Flair

Ob am Bratwurststand oder beim Bierzapfen: Überall sieht man ehrenamtliche Helfer, die vollen Einsatz zeigen. Jeder grüßt jeden, die Stimmung unter den Zuschauern ist absolut harmonisch. Es ist ein gelebtes Beispiel für gegenseitige Wertschätzung im ländlichen Ehrenamt. Beim Betreten des Sportparks kam auch direkt der erste Vorsitzende, Plass, super spontan auf die Besucher zu. Diese herzliche Art zeigt genau, wie die Menschen in Neuringe ticken. Die Spieler auf dem Feld präsentierten sich ebenfalls absolut bester Laune. Alle Akteure hatten sichtlich enorm viel Freude am Turnier, was für eine sehr schöne und informelle Atmosphäre am Spielfeldrand sorgte.

Tauziehen und internationale Gerüchte Ein besonderer Höhepunkt wird das anstehende Tauziehturnier, bei dem maximal 10 Mannschaften an den Start gehen können. Bislang sind bereits 9 Teams offiziell gemeldet. Es gibt also noch genau Platz für ein einziges Team, um das Teilnehmerfeld komplett zu machen! Durch die direkte Grenznähe wird im Dorf bereits über internationale Beteiligung spekuliert. In Dalerpeel gibt es schließlich eine bärenstarke Tauziehmannschaft. Wer weiß, vielleicht zieht dieses niederländische Top-Team bald in Neuringe am Seil und schnappt sich den letzten freien Startplatz. Für große Begeisterung sorgte Plass auch, als er stolz den begehrten Wanderpokal des Turniers präsentierte. Die einzige Trophäe wurde auf einer speziellen Halterung präsentiert – ganz im Stil der bekannten Bundesliga-Stele, auf der vor dem Anpfiff der Spielball liegt. "Schau mal, das haben wir jetzt auch!", verkündete der Vorsitzende mit einem Lächeln, bevor eifrig die ersten Fotos geschossen wurden. Taktischer Nervenkitzel ohne Torflut Sportlich starete der Abend mit einer Überraschung, da der SC Adorf kurzfristig seine Teilnahme absagen musste. "Hey, wir haben mit Grenzland Twist II einen richtig guten und sportlich fairen Ersatz gefunden", erklärte Plass gut gelaunt. Die Grenzland-Reserve sprang mutig ein und verkaufte sich teuer. Ein dickes Lob gab es zudem für die Zweitvertretung von SV Borussia 08 Neuenhaus aus der Grafschaft Bentheim, die sich am gestrigen Abend mit einem überraschenden Erfolg gegen das gegnerische Team belohnte. Das Turnier ist somit keine reine Angelegenheit für das Emsland, sondern verbindet die beiden Landkreise auf sportliche Weise.