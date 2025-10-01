Bloß nicht verlieren

Der TuS Eintracht Bielefeld will wichtige Punkte im Kellerduell bei SpVg. Heepen III holen. Der TuS erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit KSC Bosna i. Hercegovina hervor.

In dieser Saison sammelte SpVg. Heepen III bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Der TuS Eintracht Bielefeld förderte aus den bisherigen Spielen einen Sieg, zwei Remis und fünf Pleiten zutage.