Bloß nicht verlieren

Kreisliga B Staffel 1: SpVg. Heepen III – TuS Eintracht Bielefeld (Sonntag, 12:00 Uhr)
Der TuS Eintracht Bielefeld will wichtige Punkte im Kellerduell bei SpVg. Heepen III holen. Der TuS erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit KSC Bosna i. Hercegovina hervor.
In dieser Saison sammelte SpVg. Heepen III bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.
Der TuS Eintracht Bielefeld förderte aus den bisherigen Spielen einen Sieg, zwei Remis und fünf Pleiten zutage.
Ins Straucheln könnte die Defensive von Bielefeld geraten. Die Offensive von SpVg. Heepen III trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Match. Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler.
Wer ist Favorit und wer Außenseiter? Angesichts vergleichbarer Leistungsvermögen ist der Ausgang der Partie völlig offen.