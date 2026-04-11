Bloß nicht die Luft rauslassen Verbandsliga +++ David Pfeiffer will mit seinem VfB Eppingen noch fleißig punkten von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppinger (weiß) stellen sich am Samstag dem SV Waldhof Mannheim II entgegen. – Foto: Y. Le Madon

Beide Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter haben sportlich betrachtet schon deutlich bessere Zeiten erlebt. Für den VfB Eppingen ist nach den ersten sechs Spielen 2026 inklusive der vier Duelle gegen die Top Vier der Liga klar, dass es für eine Position ganz vorne nicht mehr reichen wird. Das soll aber noch lange kein Grund sein, die Saison jetzt auslaufen zu lassen. Vielmehr versprechen der Spielplan und die eigene Qualität eigentlich reichlich Punktgewinne in den nächsten Wochen. Den Anfang macht das Heimspiel am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim II. Anpfiff in der HWH-Arena ist um 15.30 Uhr.

David Pfeiffer blickt sehr differenziert auf die sechs ausgetragenen Punktspiele des Jahres zurück. "Bis auf das gewonnene Spiel sind wir mit der Leistung komplett zufrieden", sagt der VfB-Trainer. 4:3 bei der TSG war der einzige Dreier bislang, ansonsten musste seine Elf aber auch fast ausschließlich gegen Spitzenteams ran. Das gute an diesem strammen Programm – es ist vorbei. In den acht ausstehenden Ligaspielen geht es ausnahmslos gegen Konkurrenten, die in der Tabelle aktuell hinter den Fachwerkstädtern rangieren. "Nüchtern betrachtet geht es jetzt darum Ergebnisse zu liefern, um ein gutes Gefühl zu haben und möglichst viele Punkte zu holen", sagt Pfeiffer, der auf jeden Fall vermeiden möchte, "dass jetzt unterschwellig die Luft raus ist."

Etwas nach oben hätte er sich getraut zu schielen, wenn es vor Wochenfrist beim GU-Türk.SV Pforzheim für einen Sieg gereicht hätte. Die frühe 1:0-Führung durch Amin Yazi war jedoch wenig. Die Pforzheimer schlugen nach zwei Eckbällen eiskalt zu und der VfB musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Kurz vor Schluss verwehrte der Unparteiische den Gästen zudem einen Strafstoß, den man laut Pfeiffer hätte geben können, "so gehst du dann halt als Verlierer vom Platz." Nun kommt die U23 des SV Waldhof und dabei erinnert sich der Eppinger Coach an ein äußerst intensives Hinspiel, dass seine Schützlinge mit 1:0 für sich entschieden haben. "Der Waldhof hat eine extrem lauf- und einsatzfreudige Mannschaft und genau so eine erwarte ich sie auch am Samstag."