Bloß kein Druck: Rot-Weiss will Ruhe bewahren

Ausgangslage: Der Pflichtspielauftakt der SG Arzfeld ging im Rheinlandpokal bei der 2:3-Niederlage gegen die zwei Klassen tiefer spielende SG Wallenborn daneben. Nun fiebern die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen dem ersten Ligaauftakt entgegen. Mit Andernach wartet zum Auftakt ein Rheinlandliga-Urgestein auf den Neuling. „Ich rechne mit einem Gegner, der hoch steht, aggressiv gegen den Ball arbeitet und uns zu Fehlern zwingen will. Wir freuen uns riesig auf den Auftakt und gehen auch davon aus, dass einige Zuschauer von uns mitfahren“, sagt Florian Moos, einer von drei Trainern und Torwart der Isleker.

Personal: Florian Arens (Knieprobleme) fehlt vermutlich noch die gesamte Hinrunde. Matthias Ewerz und Julian Propson fallen mit muskulären Problemen ebenfalls aus. Hinzu kommt der Ausfall von Robin Antony (privat verhindert). Ein Fragezeichen sieht Coach Moos hinter dem Einsatz von Schlüsselspieler Johnny Bisschops (muskuläre Probleme).

SG Hochwald – SV Laubach (Samstag, 16.30 Uhr, Hentern, Rasenplatz)

Ausgangslage: Die Generalprobe im Rheinlandpokal bei A-Ligist SG Stahl/Mötsch (3:2) war zumindest ergebnistechnisch geglückt. Sie offenbarte aber auch noch Schwächen im Defensivverbund. „Mit dem Auftritt im Pokal war ich gar nicht zufrieden. Ich bin aber optimistisch, dass wir in der Liga wieder anders auftreten werden“, sagt Fabian Mohsmann, Trainer der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Mit dem SV Laubach gastiert ein Team im Hochwald, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger eine starke Runde absolvierte und auf Anhieb Sechster wurde. „Wir wissen um ihre offensiven Stärken, aber auch, dass sie defensiv verwundbar sind. Zudem sind wir immer gut in die Saison reingekommen, das soll auch so bleiben“, meint Mohsmann.

Personal: Gleich zum Auftakt fehlen den Hochwäldern bis zu neun Spieler. Einige laborieren schon länger an Verletzungen, andere fehlen eher kurzfristig. Besonders die Ausfälle der Innenverteidiger Maximilian Hoffmann (Knieprobleme), Lucas Thinnes (Achillessehnenverletzung) sowie der Torleute Niklas Burg (Muskelriss) und Jan Niklas Koltes (Meniskusverletzung) wiegen schwer. Da Johannes Bettendorf während der Woche nicht im Training sein konnte, wird nun der reaktivierte Sebastian Grub (zuletzt Berdenia Berburg, zweite Liga Luxemburg, davor unter anderem auch für den FSV Salmrohr aktiv) sein Debüt feiern.

FV Hunsrückhöhe Morbach – SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges (Samstag, 16.30 Uhr, Alfons-Jakobs-Stadion, Rasenplatz)

Ausgangslage: Die seit Anfang Juli nur noch aus den Sportvereinen Morbach und Monzelfeld bestehende Fußballvereinigung Hunsrückhöhe erwartet mit Wirges gleich einen sicher euphorisierten Aufsteiger. Die Morbacher sind also gewarnt. Zudem sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf. „Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive gibt es noch einiges zu tun. Leider konnten wir aufgrund von Ausfällen fast nie mit der Mannschaft testen, die wir uns im Trainerteam für den Auftakt vorstellen. Die Vorbereitung war daher durchwachsen“, meint Philipp Frank. Auch personell könnte sich noch etwas tun. „Zwar haben wir mit Khalidi Ponela (zuletzt SG Riol) einen offensiven Spieler dazubekommen, dennoch würde ich mir schon noch eine weitere Verstärkung vorne drin wünschen“, so Frank.

Personal: Maximilian Schemer befindet sich nach Rückenproblemen im Aufbautraining. Yusuf Kahyaoglu ist aus dem Urlaub zurück und soll zumindest im Kader stehen.

FC Bitburg – FV Rheingold Rübenach (Samstag, 18 Uhr, Stadion Bitburg-Ost, Rasenplatz)

Ausgangslage: Der FC Bitburg startet nach einer Vorbereitung, in der laut Trainer Fabian Ewertz „zu Beginn viel Sand im Getriebe war, es aber zum Ende hin besser wurde“, mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger. „Ich konnte mir lediglich ein paar Infos von den Aufstiegsspielen der Rübenacher einholen. Ansonsten kenne ich nur Sascha Engel (33, früher unter anderem für Rot-Weiss Koblenz in der Regionalliga aktiv, d. Red.) aus vergangenen Zeiten. Da war er ein Riesenkicker. Wir erwarten einen Aufsteiger, der mit viel Schwung kommt. Das wird kein Selbstläufer. Dennoch gehen wir als Favorit in die Partie und nehmen diese Rolle auch an“.

Personal: Kevin Fuchs (Fußverletzung), Nico Kieren (Hüftverletzung) und Constantin Merker (Bänderriss) fehlen. Nicht zuletzt dank der jüngsten Neuzugänge Christopher Appah (FC Zurrieq/Malta), Kalid Jafer (SG Kenn) und Edwin Teah (aus den USA) sieht der Coach den Kader aber gerüstet für eine ordentliche Saison.

TuS Immendorf – SV Rot-Weiss Wittlich (Sonntag, 15 Uhr, Koblenz-Immendorf, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Rot-Weiss Wittlich geht erneut mit hohen Ambitionen in die Saison. Zu was die qualitativ noch einmal deutlich aufgerüstete Mannschaft fähig ist, bewies sie beim 7:0 in der Generalprobe gegen Ligakonkurrent Laubach. „Es gab zwar viele Transfers, in der Startelf sehe ich aber nur ein paar Änderungen. Zudem gilt bei uns, dass wir nicht darauf schauen, wer wo gespielt hat, sondern das ganz neutral angehen. Vom Druck von außen lassen wir uns nicht anstecken und versuchen in Ruhe zu arbeiten“, so Coach Trainer Fahrudin Kuduzovic.

Personal: Alexander Klein und Daniel Littau sind nach langwierigen Verletzungen zurück auf dem Trainingsplatz, brauchen aber noch etwas Zeit, um eine ernsthafte Option zu sein. Auch Stefan Nicolae wird nach einer Verletzung am Fußgelenk noch fehlen.

SV Eintracht Mendig – SG Schneifel (Sonntag, 15 Uhr, Junglas-Baumaschinen-Stadion Mendig, Kunstrasen)

Ausgangslage: Die SG Schneifel ist eine der wenigen Mannschaften in der Liga, bei der sich personell kaum etwas getan hat. „Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits müssen wir keine neue Mannschaft bilden, andererseits sind wir personell sehr dünn besetzt“, sagt Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf. Mit Mendig erwartet die SG ein schwieriger Auftaktgegner. „Es ist immer undankbar, bei einem Aufsteiger zu starten. Das haben wir letzte Saison in Schweich schon zu spüren bekommen, als wir 2:6 verloren haben. Dennoch sehe ich uns qualitativ richtig gut, die größte Hürde wird die Quantität des Kaders sein“, so Simon.

Personal: Neben den Langzeitverletzten Daniel Zunk (Kreuzbandriss) und Niclas Biesen (Knorpelschaden) fehlt zum Auftakt auch Udo Backes berufsbedingt.

SV Eintracht Trier II – SG Mülheim-Kärlich (Sonntag, 15.30 Uhr, Nebenplatz Moselstadion, Rasenplatz)

Ausgangslage: Mülheim-Kärlich, das erst in der Relegation am Oberliga-Aufstieg scheiterte, wird für den SVE II gleich ein Prüfstein sein. „Für uns geht es darum, erst mal Sicherheit zu finden und defensiv gut zu stehen. Natürlich möchten wir auch offensiv Nadelstiche setzen, wissen aber, dass Mülheim-Kärlich gerade offensiv mit Daniel Aretz, Hendrik Hillen oder Pascal Steinmetz brandgefährlich ist. Darüber hinaus sind bei uns viele gestandene Spieler gewechselt, weshalb unsere Mannschaft sich zunächst finden muss. Gerade körperlich fehlt es den vielen jungen Spielern manchmal an der nötigen Robustheit“, sagt Holger Lemke, Trainer der Regionalligareserve.

Personal: Torhüter Connor Karas zog sich im Training bei der ersten Mannschaft einen Syndesmosebandriss zu und wird länger ausfallen.

Info:

Wissen und Ahrweiler eröffnen die Saison

Was den Profis recht ist, kann den Amateuren nur billig sein: Nach den positiven Erfahrungen aus den beiden vergangenen Jahren gibt es auch vor der neuen Rheinlandligasaison ein Eröffnungsspiel. Die Partie am heutigen Freitag ab 20 Uhr zwischen dem VfB Wissen und dem Ahrweiler BC wird so von einem Rahmenprogramm (Vorspiel, Talkrunde in der Halbzeit, Verlosung) begleitet. Marco Schütz, beim Fußballverband Rheinland für den Seniorenspielbetrieb zuständiger Vizepräsident, betont: „Die Herren-Rheinlandliga als unsere höchste Senioren-Spielklasse steht für spannenden und attraktiven Fußball. Mit dem offiziellen Saisonauftakt wollen wir die Bedeutung dieser Liga hervorheben.“ Auf Wunsch der Vereine seien ab kommendem Jahr auch Eröffnungsspiele in den Bezirksligen West, Mitte und Ost geplant, so Schütz.