Bloom wird neuer Trainer beim SVL-H

Bloom tritt die Nachfolge vom Trainerteam Thomas Rodenbücher und Simon Schäfer an, die beide eine neue Herausforderung annehmen werden. Sie leiteten die letzten drei Saisons die Geschicke der Kreisliga-Mannschaft. "Thomas und Simon haben hervorragende Arbeit geleistet. In den drei Jahren unserer Zusammenarbeit hat das Team immer oben mitgespielt und teilweise am Bezirksliga-Aufstieg angeklopft. Dafür möchten wir uns bei den beiden im Namen des gesamten Vereins ganz herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre weitere sportliche, aber auch private Zukunft alles Gute", so Brinkmann weiter.

Aber nicht nur die Trainerfrage wurde geklärt, auch die Kaderplanung für die kommende Saison schreitet voran. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt der Kader zusammen und mit potenziellen Neuzugängen steht die sportliche Leitung in guten Gesprächen.

Das Foto zeigt von links den sportlichen Leiter Manuel Scholz, Trainer Klaus Bloom und Fußballobmann Carsten Brinkmann bei der Vertragsunterzeichnung.