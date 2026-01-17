Blomberg-Cup: Oberligist Kaltenkirchen meistert Gruppenphase souverän

Pokal Blomberg-Cup 2026. – Foto: Martin Bläsing

Der erste Turniertag beim Blomberg-Cup 2026 am Freitagabend in der Gerhard-Lawerentz-Mehrzweckhalle in Hartenholm brachte beste sportliche Unterhaltung und reichlich Tore. In der Vorrundengruppe 1 schaffte der Oberligist Kaltenkirchener TS mit vier Siegen und einem Remis souverän den Gruppensieg und damit verbunden den Sprung in die Endrunde, die am Sonntag ausgetragen wird.

Nach einem 4:0 gegen RW Kiebitzreihe konnte der SV Wahlstedt knapp mit 1:0 bezwungen werden, ehe im bisher torreichsten Spiel der SV Azadi Lübeck mit einem 6:3-Erfolg deutlich in die Schranken verwiesen wurde. Im vierten Gruppenspiel konnte mit dem SV Todesfelde II der ärgste Widersacher im Kampf um den Gruppensieg knapp mit 1:0 bezwungen werden. Im abschließenden Spiel gegen die U19 der JSG Alsterland musste sich der Oberligist mit einem 3:3 begnügen.

Timo Gennrich (Kaltenkirchener TS). – Foto: Martin Bläsing

Trainer Genz zufrieden mit Auftakt Zum bisherigen Abschneiden sagte KTS-Trainer Martin Genz: „Wir haben die Gruppenphase souverän überstanden. Vier Siege und ein Unentschieden gegen die A-Jugend der JSG Alsterland waren es am Ende, die sich wirklich komplett aufopferungsvoll hineingehängt und versucht haben, noch einmal einen Sieg einzufahren, weil sie dann weitergekommen wären. Von daher war es ein guter Auftakt für uns. Das Mindestziel haben wir geschafft und sind daher mit dem bisherigen Verlauf recht zufrieden. Trotzdem erwarte ich, dass wir uns am Sonntag ordentlich präsentieren, nachdem wir in Wahlstedt in der Gruppenphase sehr früh ausgeschieden sind. Ich habe der Mannschaft aber auch gesagt, dass wir die Hallensaison sehr locker halten. Die Jungs sollen sich selbst melden, ob sie gerne Hallenfußball spielen möchten oder nicht. Wir haben da keinem den Zwang auferlegt. Jeder durfte selbst entscheiden. Wer möchte, der spielt, wer nicht, der hat halt frei.“

Hartenholmer Legenden greifen wieder an Für den in Hartenholm wohnhaften KTS-Trainer Martin Genz heißt es am Samstag, selbst noch einmal die Fußballschuhe anzuziehen und mit den Hartenholmer Legenden, die 2015 als Oberligist im Finale sensationell den Regionalligisten VfB Lübeck bezwingen konnten, noch einmal das Rampenlicht zu genießen.

Malte Pietzsch (Kaltenkirchener TS) mit einem Treffer gegen Kiebitzreihe beim Blomberg-Cup 2026. – Foto: Martin Bläsing

Zur damaligen Hartenholmer Mannschaft gehörten neben Martin Genz auch Kjell Miltkau (ehemals Brumshagen), Arved Käselau, Jakob Lübke, Thilo Quinting, Jannik Holz, Björn Johannsson, Marco Möller, Marc Oldenburg, Felix Rathjen, Aaron Meyerfeld und Christian Jaack. Sie alle werden am Samstag wieder dabei sein und ihr Bestes geben.