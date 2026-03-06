Block: "Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen"

– Foto: Alexander Rabe

Der TSV Pansdorf bestreitet am Sonnabend sein erstes Heimspiel im Jahr 2026. Am 21. Spieltag der Landesliga Holstein empfängt die Mannschaft von Trainer Hendrik Block den TuS Hartenholm. Anstoß ist um 14 Uhr.

Block sieht sein Team dennoch auf dem richtigen Weg. „Das erste Heimspiel in 2026 steht an und wir begrüßen einen Gegner, der im Winter einiges für die Mission Klassenerhalt getan hat“, sagt der Trainer. „Wir haben für uns die richtigen Schlüsse aus dem letzten Wochenende gezogen und bereiten uns entsprechend die Trainingswoche gut vor.“

Nach der 1:2-Niederlage beim TSV Lägerdorf am vergangenen Wochenende möchte Pansdorf schnell wieder in die Erfolgsspur finden. In Lägerdorf hatte der TSV einen frühen Rückstand durch Mike Loschizki (4.) zunächst ausgeglichen, als Jannik Schoer (14.) traf. Doch nur wenige Minuten später stellte Michel Aaron Pohlmann (20.) den Endstand her.

Der Blick auf die Tabelle zeigt eine klare Ausgangslage: Pansdorf steht mit 28 Punkten aus 19 Spielen im oberen Mittelfeld auf Rang acht. Hartenholm dagegen steckt mit zehn Punkten tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Hinspiel hatte für reichlich Unterhaltung gesorgt. Beim 5:3-Auswärtssieg in Hartenholm setzte sich der TSV in einer torreichen Partie durch. Eine ähnlich offensive Begegnung erwartet Block diesmal allerdings nicht zwingend. Vielmehr dürfte es für Pansdorf darum gehen, geduldig zu bleiben und die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

Mit einem Heimsieg könnte der TSV den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen und gleichzeitig den Abstand zu den Mannschaften hinter sich weiter vergrößern. Für Hartenholm hingegen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt.