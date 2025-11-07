Block will Wiedergutmachung – Vogelsang setzt auf Matchplan

Am Samstag (14:00 Uhr) gastiert der SC Rönnau beim TSV Pansdorf. Während die Gastgeber aus dem oberen Tabellenmittelfeld ihre gute Hinrunde bestätigen wollen, möchte Rönnau seine kleine Erfolgsserie fortsetzen und weiter Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Hendrik Block, Trainer des TSV Pansdorf, fordert nach einem durchwachsenen Auftritt zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung: „Nach letzter Woche wollen wir es wieder deutlich besser machen, und das große Ziel ist es, positiv in die Rückrunde zu starten. Rönnau wird ein unangenehmer Gegner, und wir müssen eine konzentrierte Leistung zeigen, um hier die Punkte in Pansdorf zu behalten.“

Trainer Jan Vogelsang sieht seine Mannschaft gut vorbereitet auf das Duell mit dem Tabellen­siebten: „Der TSV Pansdorf ist ein unangenehmer Gegner. Sie sind aktuell sehr gut in die Saison gestartet und stehen auch da, wo ich sie vor der Saison eingeschätzt hätte – im oberen Mittelfeld. Sie sind schwer zu bespielen. Wir wissen, dass drei Leute bei ihnen fehlen – der Torwart, ein Innenverteidiger mit der fünften Gelben und zweimal Gelb-Rot. Das ist für uns vielleicht nicht das Schlechteste.“

Trotzdem ist auch bei Rönnau die Personallage weiter angespannt: „Bei uns fehlen seit Wochen sechs bis sieben Spieler. Sechs potenzielle Stammspieler werden leider erst zur Rückrunde zurückkehren. Aber die Mannschaft ist noch enger zusammengerückt – das sieht man an den letzten beiden Ergebnissen.“