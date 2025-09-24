Block: „Wenn wir an unsere Leistung anknüpfen, haben wir Chancen“

Der TSV Pansdorf steht am Mittwochabend vor dem nächsten Nachholspiel in der Landesliga Holstein. Um 19:30 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Hendrik Block beim SC Rönnau. Die Partie war ursprünglich für den zweiten Spieltag angesetzt.

Nach dem 5:1-Heimerfolg gegen den SV Todesfelde II reist Pansdorf mit gestärktem Selbstvertrauen an. Auch das 1:1 gegen Eichede II eine Woche zuvor wurde intern als Schritt in die richtige Richtung gewertet. Die Mannschaft hat in beiden Spielen nicht nur vier Punkte geholt, sondern auch spielerisch überzeugt. Der Lohn ist der Sprung auf Tabellenplatz neun – punktgleich mit drei weiteren Teams.

Rönnau konnte zuletzt mit einem dramatischen 3:2-Sieg über Eichede II ein Lebenszeichen im Abstiegskampf senden. Trotz doppelter Unterzahl gelang der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit. Mit sechs Punkten rangiert das Team von Trainer Jan-Hendrik Kruse aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

„Für uns wird es wichtig sein, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen“, sagt Hendrik Block. „Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Chancen haben, Punkte mit nach Pansdorf zu nehmen. Wie die Jungs aktuell arbeiten, ist wirklich richtig gut, und wir lassen uns auch nicht von Ausfällen aufhalten.“