Block warnt vor stabilen Gastgebern

Nach dem überzeugenden 3:0-Heimerfolg gegen den SSC Hagen Ahrensburg steht dem TSV Pansdorf am Sonntag die nächste schwierige Aufgabe bevor. Um 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Hendrik Block beim SV Türkspor Bad Oldesloe, der zuletzt mit einem 4:0-Auswärtssieg in Dornbreite Lübeck aufhorchen ließ.

„Oldesloe hat sich stark stabilisiert und sehr gute Ergebnisse erzielt, wir sind also gewarnt“, betont Block vor dem Duell. „Es wird darauf ankommen, erneut konzentriert und fokussiert das Spiel anzugehen.“ Nach zuletzt zwei Siegen in Folge und insgesamt sieben Punkten aus den letzten drei Partien reist Pansdorf mit Rückenwind an.

Der Gegner zeigt sich allerdings in ähnlicher Verfassung: Türkspor, angeführt von Hokir Busali und Muhammed Mecit Kurtoglu, hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und sich aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld vorgearbeitet. Beide Teams stehen punktgleich mit 19 Zählern auf den Plätzen sieben und acht – ein echtes Duell auf Augenhöhe.

Für Pansdorf geht es darum, die jüngst gewonnene Stabilität zu bestätigen. Besonders die kompakte Defensive um Torhüter Marcel Venzke und das strukturierte Offensivspiel sollen erneut den Ausschlag geben. Mit einem weiteren Sieg könnte der TSV sogar den Sprung in die obere Tabellenhälfte festigen.