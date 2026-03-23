Block: "Extrem starke Arbeit gegen den Ball" – Pansdorf belohnt sich 2:0 gegen Horst – Hahn trifft zur Führung, Villbrandt entscheidet spät von ck · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der TSV Pansdorf hat am 22. Spieltag der Landesliga Holstein einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den direkten Tabellennachbarn VfR Horst setzte sich die Mannschaft von Trainer Hendrik Block mit 2:0 durch und kletterte auf Rang fünf.

In einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie hatte Pansdorf zunächst leichte Vorteile, ohne jedoch klare Chancen zu nutzen. Auch Horst kam immer wieder zu guten Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. „Ein wirklich gutes Spiel von uns, in dem wir vieles von dem umgesetzt haben, was wir vorher besprochen hatten“, sagte Block nach der Partie. „Wir wussten, dass uns ein schwerer Gegner eine konzentrierte Leistung abverlangen wird.“ Besonders hob er die Defensivarbeit hervor: „Kompliment an das ganze Team, insbesondere für die extrem starke Arbeit gegen den Ball.“

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Kai Hahn nutzte in der 69. Minute eine Unsicherheit der Gäste zur Führung. In der Schlussphase drängte Horst auf den Ausgleich, ließ jedoch mehrere gute Chancen liegen. In der Nachspielzeit machte Malte Villbrandt nach einem Konter alles klar (90.+4). Horsts Trainer Thorben Reibe sah ein enges Spiel: „Insgesamt war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen.“ Seine Mannschaft habe durchaus Möglichkeiten gehabt: „Wir hatten zwei sehr gute Torchancen, um in Führung zu gehen, machen sie aber nicht. Pansdorf nutzt dann den Fehler zum 1:0.“ Am Ende erkannte er den Sieg an: „Vielleicht wollten sie ein bisschen mehr und haben dann verdient gewonnen.“