Block erinnert an das wilde Hinspiel

Der TSV Pansdorf steht am Sonnabend vor einer der anspruchsvollsten Aufgaben der gesamten Saison. Um 17:30 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Hendrik Block beim Tabellenzweiten SC Rapid Lübeck, der wie erwartet zu den dominantesten Teams der Landesliga Holstein zählt.
Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein denkwürdiges Torfestival – Rapid gewann damals mit 6:5. Ein solches Chaos möchte Block dieses Mal unbedingt vermeiden. „Im Hinspiel, unserem ersten Spiel der Saison, haben wir ein wildes Spiel erlebt – eine Wiederholung davon wollen wir natürlich vermeiden“, sagt der Trainer. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen Punkte aus Lübeck mitnehmen.“
Rapid überzeugte in dieser Saison besonders mit Offensivpower und konstanter Stabilität. Zuletzt fuhr der Tabellenzweite beim 1:1 in Dornbreite immerhin einen wichtigen Zähler ein und bleibt direkter Verfolger von Spitzenreiter Lübeck II.
Pansdorf reist dagegen mit Selbstvertrauen an: Das 6:0 gegen den SC Rönnau zum Rückrundenstart war ein klares Ausrufezeichen. Doppelpacks von Kai Hahn, Christoph Schnell und Malte Villbrandt unterstrichen die offensive Variabilität des TSV.
Gleichzeitig muss Block auf mehrere Spieler verzichten. „Aktuell müssen wir zwar einige Ausfälle kompensieren, aber die Mannschaft ist stark genug, um auch damit umzugehen“, betont er. Entscheidend werde die Kompaktheit in der Defensive sein – Rapid gehört mit 46 Toren aus 15 Partien zu den gefährlichsten Angriffsreihen der Liga.
„Wir freuen uns auf ein spannendes und intensives Spiel“, sagt Block. Mit derzeit 25 Punkten liegt Pansdorf auf dem sechsten Tabellenplatz – jede Überraschung in Lübeck würde den Anschluss an die Top fünf weiter stärken. Ein Auswärtspunkt wäre bereits ein Erfolg, drei wären ein echtes Signal.