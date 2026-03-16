Block: "Die Jungs haben richtig gut gearbeitet und gekämpft"

– Foto: Harald Klipp

Der TSV Pansdorf hat am 22. Spieltag der Landesliga Holstein einen Punkt beim SV Eichede II geholt. In einer intensiven Partie auf schwierigem Geläuf trennten sich beide Teams mit 0:0.

Trainer Hendrik Block zeigte sich nach der Partie mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden: „Das war heute ein sehr intensives Spiel auf einem großen und tiefen Platz. Die Jungs haben richtig gut gearbeitet und gekämpft, das war wirklich total in Ordnung.“ Gleichzeitig sah er im Offensivspiel noch Luft nach oben: „Leider hat uns nach vorne die Durchschlagskraft gefehlt. So nehmen wir den Punkt mit.“

Die Begegnung war von Beginn an umkämpft. Auf dem tiefen Rasen entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig klaren Torchancen. Beide Mannschaften arbeiteten defensiv konzentriert, sodass gefährliche Aktionen vor den Toren selten blieben.

Pansdorf bleibt mit nun 30 Punkten aus 21 Spielen auf Rang sieben der Tabelle und bewegt sich weiterhin stabil im oberen Mittelfeld der Liga. Für den abstiegsbedrohten SV Eichede II ist das Remis ebenfalls ein kleiner Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

SV Eichede II – TSV Pansdorf 0:0

SV Eichede II: Benito Diekhoff, Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Peer-Maurice Ehlers, Matteo David Morello, Nico Fischer, Nick Henry Tonder (46. Torge Maltzahn), Lasse Berger (79. Andre Kossowski), Tamo Clausen, Linus Schürfeld (46. Danylo Pomihalov), Jan Bojarinow (67. Jeremy Leandro Liebe) - Co-Trainer: Christian Hack

TSV Pansdorf: Jannes Hendrik Leptien, Moritz Manthe (43. Marcel Venzke), Jason Lange (36. Christoph Schnell), Joel Denker, Etienne Noel Grimm, Paul Julian Meins, Enrique Bromund, Mika Hansen (63. Nick Zubke), Kai Hahn, Timon Werda (79. Malte Villbrandt), Fabian Schulz (58. Jonas Timon Kröger) - Trainer: Hendrik Block

Schiedsrichter: Jan-Malte Ganz - Zuschauer: 47

Tore: keine Tore