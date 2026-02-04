Blitzturnier in Schwäbisch Hall: Vier Teams, klare Standortbestimmung Sportfreunde Schwäbisch Hall laden zum hochklassigen Vorbereitungsturnier mit Verbandsligisten und Landesligisten von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Das Blitzturnier der Sportfreunde Schwäbisch Hall am Samstag, 7. Februar 2026, bringt hochklassigen Fußball auf den Rasen. Vier Mannschaften aus der Verbands- und Landesliga nutzen das kompakte Turnierformat mit 60 Minuten Spielzeit pro Partie als intensiven Test vor der Rückrunde. Gastgeber Sportfreunde Schwäbisch Hall treffen dabei auf den VfB Eppingen, die Sportfreunde Dorfmerkingen und die SpVgg Satteldorf. Der Modus ist klar, der Anspruch hoch, die Spiele versprechen eine ehrliche Standortbestimmung.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Blitzturnier mit sportlichem Fokus

Das Turnier ist bewusst als Blitzturnier angelegt. Alle vier Teams spielen jeweils zwei Partien, jede Begegnung über die volle Spielzeit von 60 Minuten. Es gibt keine Halbfinals, kein Spiel um Platz drei und kein Finale. Die Spiele stehen für sich und dienen der unmittelbaren Leistungsüberprüfung. Fehler lassen sich nicht relativieren, gute Phasen müssen konsequent genutzt werden. Genau diese Klarheit macht den Reiz dieses Formats aus.

Teilnehmerfeld mit Verbandsliga-Format

Mit dem VfB Eppingen ist ein Vertreter der Verbandsliga Nordbaden in Schwäbisch Hall zu Gast. Aus der Verbandsliga Württemberg kommen sowohl die Sportfreunde Schwäbisch Hall als Gastgeber als auch die Sportfreunde Dorfmerkingen. Ergänzt wird das Feld durch die SpVgg Satteldorf aus der Landesliga, Staffel 1. Die Zusammensetzung sorgt für direkte Vergleiche über Verbandsgrenzen hinweg und bietet unterschiedliche Spielansätze auf vergleichbarem Leistungsniveau. Der Turnierauftakt am Vormittag

Der erste Anstoß erfolgt um 11:45 Uhr mit der Partie zwischen dem VfB Eppingen und den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Bereits dieses Duell verspricht Tempo und Struktur, da beide Teams aus der Verbandsliga kommen und sich auf Augenhöhe begegnen. Für beide Seiten ist es eine frühe Standortbestimmung, die Hinweise auf Form und Stabilität geben kann.