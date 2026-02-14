Blitzturnier am Härtsfeld: Nördlingen und Dorfmerkingen gleichauf

– Foto: Thomas Nast

Es war ein Fußballabend, wie er nur in der winterlichen Vorbereitung geschrieben werden kann: Schneidender Wind fegte über das Härtsfeld, während das gleißende Flutlicht die Szenerie in ein fast schon magisches Licht tauchte. Beim hochkarätig besetzten Blitzturnier der Sportfreunde Dorfmerkingen trafen drei Teams aufeinander, deren Ambitionen unterschiedlicher kaum sein könnten. In einem Modus, der keine Fehler verzieh, kämpften der Gastgeber aus der Verbandsliga Württemberg, die bayerischen Nachbarn vom TSV Nördlingen und die aufstrebenden Talente des FC Augsburg um jeden Meter Boden. Mit einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten pro Partie wurde den Akteuren physisch und taktisch alles abverlangt, was die aktuelle Form hergab. Am Ende eines intensiven Turniers waren zwei Teams punktgleich und hatten eine identische Tordifferenz.

Den Startschuss für diesen intensiven Dreikampf lieferten die Hausherren selbst. Die Sportfreunde Dorfmerkingen trafen in der ersten Begegnung auf die U19 des FC Augsburg. Für die jungen Talente der Fuggerstädter, die normalerweise in der U19-DFB-Nachwuchsliga Hauptrunde Gruppe B für Furore sorgen, war dies die erwartet harte Prüfung. Die Dorfmerkinger setzten von Beginn an auf ihre körperliche Robustheit und ihre enorme Erfahrung, um die jugendliche Unbekümmertheit der Augsburger im Keim zu ersticken. Auf dem schnellen Kunstrasen entwickelte sich eine dynamische Partie, in der die Gastgeber ihre Heimstärke konsequent ausspielten. Mit einem knappen 2:1-Erfolg setzte Dorfmerkingen das erste Ausrufezeichen des Abends und untermauerte den Anspruch, den Turniersieg auf dem Härtsfeld zu behalten.

Augsburger Lehrstunde gegen bayerische Routine

Ohne große Verschnaufpause mussten die Junioren des FC Augsburg in die zweite Partie des Abends starten. Ihr Gegner war kein Geringerer als der TSV Nördlingen aus der Bayernliga Süd. Für die Augsburger war dies der zweite Härtetest innerhalb kürzester Zeit – ein Umstand, der die Moral und Physis der Talente bis an die Schmerzgrenze forderte. Die Nördlinger hingegen nutzten ihren Einstieg in das Turnier, um mit frischen Kräften und hoher spielerischer Qualität zu agieren. Es entwickelte sich ein bayerisches Duell, das von taktischer Disziplin geprägt war. Obwohl der Augsburger Nachwuchs alles in die Waagschale warf, setzte sich die abgeklärte Routine der Bayernligisten durch. Nördlingen gewann die Begegnung mit 2:1 und sorgte damit dafür, dass die Augsburger das Turnier ohne Punktgewinn beendeten, während das abschließende Spiel zum echten Finale avancierte.

Ein dramatischer Schlagabtausch zum Abschluss

Die Dramatik erreichte ihren Siedepunkt, als die Sportfreunde Dorfmerkingen und der TSV Nördlingen zum finalen Akt des Abends auf den Platz traten. Beide Mannschaften hatten ihre Pflichtaufgaben gegen Augsburg erfüllt, und so war die Ausgangslage klar: Wer gewinnt, krönt sich zum Champion des Blitzturniers. Es entwickelte sich eine hitzige Atmosphäre, in der sich der württembergische Verbandsligist und der bayerische Oberligist nichts schenkten. Jeder Zweikampf wurde mit einer Intensität geführt, die man sonst nur aus Pflichtspielen kennt. Die Führung wechselte, die Emotionen auf und neben dem Platz kochten hoch. Nach 60 aufreibenden Minuten trennten sich die Rivalen mit einem 2:2-Unentschieden.