Blitztor von Lennart Karl reicht Bayern München II in Schwaig nicht

Das Benefizspiel im Live-Ticker:

Die Amateure des FC Bayern München waren am Dienstagabend zu Gast in Schwaig. Die kriselnde Zweitvertretung des FCB ging früh gegen den Bayernligisten in Führung. Lennart Karl war es, der auf 1:0 für den Favoriten stellte (3.).

Nach der Halbzeitpause drehte Schwaig die Partie. Die Hausherren starteten traumhaft in die zweite Hälfte. Erst war es Raffael Ascher, der den Ausgleich erzielte (50.), wenig später brachte James Timbana den Außenseiter sogar in Führung (53.). Die Amateure des FC Bayern schlugen in Person von Artur Degraf zurück (75.) und stellten auf den 2:2-Endstand.

FC Sportfreunde Schwaig – FC Bayern München II 2:2

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber (46. Franz Hornof), Tobias Jell (70. Noah Brill), Mathias Leiber, Linus Hesch, Philipp Gau (80. Felix Günzel), Bilal Ibrahim (66. Leon Roth), Tim Schels, Florian Pflügler (62. Sebastian Hofmaier), Robert Rohrhirsch (66. Vincent Sommer), Raffael Ascher (62. Daniel Gaedke), James Timbana - Trainer: Christian Donbeck

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer (46. Max Mergner), Jussef Nasrawe, Grayson Dettoni, Kurt Rüger, Benno Schmitz (21. Robert Deziel Jr.), Artur Degraf, Anton Heinz (46. Richard Meier), Gibson Adu (46. Wisdom Mike), Lennart Karl - Trainer: Holger Seitz

Schiedsrichter: Julian Schaub (Schwaig)

Tore: 0:1 Lennart Karl (3.), 1:1 Raffael Ascher (50.), 2:1 James Timbana (53.), 2:2 Artur Degraf (75.)