Blitztor schockt Holzheimer SG in Hilden nur kurz

Dass die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG mit einem 3:2-Sieg in der Tasche die Heimreise würden antreten, danach hatte es für die Gäste des VfB Hilden II am Sonntag zunächst gar nicht ausgesehen. Denn „obwohl wir Anstoß hatten, lagen wir schon nach 15 Sekunden oder so zurück“, stellte Trainer Jesco Neumann leicht irritiert fest.

Starke Reaktion auf frühen Rückstand

Wie seine Schützlinge auf den Treffer von Tim Tiefenthal reagierten, gefiel ihm jedoch. „Wir waren deutlich griffiger als der Gegner.“ Fast folgerichtig verwandelte nach einem Foul an Paul Wolf im Strafraum Kapitän Aaram Abdelkarim den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. Und Maik Odenthal verwertete die Vorarbeit von Fawad Mirzada zur verdienten Führung. Noch vor dem Seitenwechsel traf Robin Weyrather nach einem Eckstoß der Gastgeber zum 2:2. „Da sind wir zu inaktiv gewesen“, bemängelte Neumann. Machte aber nix. Zwar verlor das Match in den zweiten 45 Minuten deutlich an Fahrt, doch steckt im Kader der HSG immer noch genug Offensivpower, um jedem Gegner wehzutun. Das tat Jan Schumacher mit seinem Kopfball zum 3:2 in der 83. Minute. „Danach haben wir es bis zum Schluss gut wegverteidigt“, sagte der Coach schon auf dem Weg zum Topspiel der Liga am Sonntag zwischen Tabellenführer FC Kosova und dem Verfolger VfL Jüchen-Garzweiler.