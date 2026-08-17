Blitzstarts bringen den Auswärtssieg: Sulingen tütet Dreier ein

Sulingen hat den ersten Saisonsieg – Foto: BUYO

Nach dem verpatzten Saisonauftakt feiert der FC Sulingen den ersten Dreier der neuen Spielzeit. Beim Aufsteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst behalten die Gäste dank extrem schaltbereiter Anfänge in beiden Halbzeiten am Ende knapp mit 3:1 die Oberhand.

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß: Bereits in der 6. Minute profitierte Dennis Könker von einem abgefälschten Ball und schob trocken mit links zur 1:0-Führung für Sulingen ein. Die Hausherren fanden gegen den gut organisierten Gegner in der Folge kaum Mittel. Ein noch höherer Rückstand blieb der TSG vorerst erspart, weil Keeper Maurice Lutterklas einen unplatzierten Foulelfmeter von Bennet Könker parieren konnte. Sulingen-Trainer Stefan Rosenthal betonte die Bedeutung der frühen Führung: „Das 1:0 hat uns in die Karten gespielt und Sicherheit gegeben, sodass wir vom Kopf her sofort drin waren.“

Der FC Sulingen sicherte sich am 2. Spieltag der Bezirksliga den erhofften ersten Saisonsieg und setzte sich bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 3:1 durch. Damit verhinderte das Team von Stefan Rosenthal einen drohenden Fehlstart, während der Liga-Neuling seine erste Niederlage der Spielzeit hinnehmen musste.

Hektische Schlussphase nach Seckenhauser Aufholjagd

Auch der zweite Durchgang begann mit einem kalten Dusche für den Aufsteiger. Nach einer Freistoßflanke von Bennet Grunert hielt Maxim Dittmann (48.) im richtigen Moment den Fuß hin und erhöhte auf 2:0. „Die Gegentore sind natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt für uns gefallen – jeweils extrem früh in beiden Halbzeiten. Das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen“, befand Seckenhausen-Coach Lukas Amelang.

Dennoch steckten die Hausherren nicht auf. Mit zunehmender Spieldauer verlor Sulingen seine Kompaktheit, was die TSG eiskalt ausnutzte: Ibteesam Butt verkürzte in der 86. Minute per Flachschuss aus 16 Metern auf 1:2. In den hektischen Schlussminuten drängte Seckenhausen auf den Ausgleich und forderte vergebens zwei Handelfmeter, ehe R. Scholtes (89.) auf der Gegenseite nach einem Konter mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie machte.

„Nach der Auftaktniederlage gegen Wagenfeld war es immens wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen, um einfach keinen Fehlstart hinzulegen. Als Seckenhausen noch einmal aufkam, wurde es hektisch, aber am Ende sind wir überglücklich über die drei Punkte“, resümierte Rosenthal nach dem Abpfiff.

Auch Amelang fand trotz des verpatzten Heimauftakts versöhnliche Worte: „Unterm Strich geht der Sieg für Sulingen sicherlich in Ordnung. Wir hatten zwar etwas mehr vom Spiel und in der zweiten Halbzeit nach unseren Anpassungen deutlich mehr Zugriff. Gegen so einen starken Gegner ist es nach zwei so frühen Rückständen aber extrem schwer. Nichtsdestotrotz wäre für uns ein Punkt drin gewesen.“

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 2 2-0-0 10:0 6

2. TuS Wagenfeld 1908 2 2-0-0 9:2 6

3. SC Twistringen 2 2-0-0 8:1 6

4. SV Esperke 1929 2 2-0-0 4:0 6

5. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2 1-0-1 4:1 3

6. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 2 1-0-1 4:3 3

7. FC Sulingen 2 1-0-1 3:2 3

8. TV Neuenkirchen 2 1-0-1 3:3 3

9. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 2 1-0-1 3:4 3

10. SV Germania Helstorf 2 1-0-1 2:3 3

11. TuS Leese 1912 2 1-0-1 3:6 3

12. RSV Rehburg 2 1-0-1 4:8 3

13. TuS Sudweyhe 2 0-0-2 1:5 0

14. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 2 0-0-2 0:6 0

15. SG Hoya (Auf) 2 0-0-2 1:8 0

16. SV Weyhe (Auf) 2 0-0-2 0:7 0