Blitzstart zu Beginn - Geniestreich zum Schluss

– Foto: FC Empor Weimar 06

Marvin Pohlenz und Janek Hegewald nutzten ihre Freiheiten gegen eine zunächst unsortierte Gästeabwehr - 2:0 (1.,2.). Danach zeigte sich die zweite Kavallerie des SV 09 Rothenstein (KL Jena/Saale-Orla) griffiger und gestaltete das Spiel offener. Erst in der 39.Spielminute tat sich wieder etwas am Ergebnis: Phillip Vofrei kam nach einem Tempogegenstoß und markierte per Kopfball den 3:0-Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit ging die fair geführte Partie mit mehr Spielanteilen des Kreisoberligisten weiter. Auch die Gäste zeigten gute spielerische Ansätze und belohnten sich dafür durch R.Sawari mit dem 3:1-Anschlusstreffer (52.). TSV-Trainer Christoph Albrecht wechselte durch. Für das 4:1 zeigte sich M.Schauseil, der zuvor zwei Riesen ungenutzt ließ, vom 11-Meterpunkt verantwortlich - 4:1 (60.). Stefan Wölfel (66.) und Jonas Körner (68.) schraubten das Ergebnis in einer starken Spielphase des TSV Bad Blankenburg auf 6:1. Aber der SV 09 gab nicht klein bei: Jakob Schmutzler (87.) und "Schlitzohr" Daniel Rokowski-Kühn mit einem Geniestreich - einem windbegünstigten direkt verwandelten Eckstoß (90.) - sorgten für den 6:3-Endstand, der Alles in Allem den Spielverlauf gut widerspiegelte. Das Schiedrichter-Trio Christian Müller, Detlef Neuwirth und Michael Haag sorgten für einen geordneten Spielablauf.