Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Blitzstart zu Beginn - Geniestreich zum Schluss
(23.02.2026✒️EJ) Mit viel Schwung und Überrumpelungs-Taktik startete der TSV Bad Blankenburg in sein letztes Testspiel vor Punktspielbeginn in Unterwellenborn
Marvin Pohlenz und Janek Hegewald nutzten ihre Freiheiten gegen eine zunächst unsortierte Gästeabwehr - 2:0 (1.,2.). Danach zeigte sich die zweite Kavallerie des SV 09 Rothenstein (KL Jena/Saale-Orla) griffiger und gestaltete das Spiel offener. Erst in der 39.Spielminute tat sich wieder etwas am Ergebnis: Phillip Vofrei kam nach einem Tempogegenstoß und markierte per Kopfball den 3:0-Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit ging die fair geführte Partie mit mehr Spielanteilen des Kreisoberligisten weiter. Auch die Gäste zeigten gute spielerische Ansätze und belohnten sich dafür durch R.Sawari mit dem 3:1-Anschlusstreffer (52.). TSV-Trainer Christoph Albrecht wechselte durch. Für das 4:1 zeigte sich M.Schauseil, der zuvor zwei Riesen ungenutzt ließ, vom 11-Meterpunkt verantwortlich - 4:1 (60.). Stefan Wölfel (66.) und Jonas Körner (68.) schraubten das Ergebnis in einer starken Spielphase des TSV Bad Blankenburg auf 6:1. Aber der SV 09 gab nicht klein bei: Jakob Schmutzler (87.) und "Schlitzohr" Daniel Rokowski-Kühn mit einem Geniestreich - einem windbegünstigten direkt verwandelten Eckstoß (90.) - sorgten für den 6:3-Endstand, der Alles in Allem den Spielverlauf gut widerspiegelte. Das Schiedrichter-Trio Christian Müller, Detlef Neuwirth und Michael Haag sorgten für einen geordneten Spielablauf.