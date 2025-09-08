Blitzstart vom FCH und frühe Entscheidung

Der 1. FC Heiningen hat mit einem eindrucksvollen Kantersieg über den TSV Jesingen die Tabellenführung übernommen. Dank des besseren Torverhältnisses steht die Mannschaft nun an der Spitze und das völlig verdient nach einem dominanten Auftritt, der die Gäste kaum zur Entfaltung kommen ließ.

Die Zuschauer konnten kaum ihre Plätze einnehmen, da jubelte der FCH schon zum ersten Mal. Bereits in der zweiten Minute vollendete Bent Hofele einen schnellen Angriff. Nach einem Konter über die rechte Seite legte Safa Gürbüz im Strafraum quer, Hofele stand goldrichtig und musste nur noch einschieben. Ein Auftakt nach Maß und Heiningen machte sofort weiter. In der zehnten Minute kam Gürbüz nach einer Flanke in den Strafraum an den Ball und beförderte das Spielgerät per sehenswertem Heber über den herauseilenden Keeper hinweg zum 2:0 ins Netz. Keine drei Minuten später fiel bereits das 3:0. Wieder war Gürbüz beteiligt, der sich über rechts durchsetzte und mustergültig in die Mitte spielte. Dort nahm Hofele den Ball kurz an und schloss präzise ins Eck ab, sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag. Der FCH wirkte nun wie im Rausch. In der 22. Minute zog Carmelo Trumino aus gut 20 Metern einfach ab. Sein Schuss kam platziert und mit voller Wucht. Der Jesinger Keeper wurde auf dem falschen Fuß erwischt und war chancenlos. Nur zwei Minuten später war es erneut Gürbüz, der auf 5:0 erhöhte. Nach einem perfekten Steckpass von Hofele startete er in die Tiefe, blieb frei vor dem Torwart eiskalt und schob überlegt ein. Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Auch nach der komfortablen Führung ließ Heiningen nicht locker. Hrabar und Glaser vergaben zwar weitere Möglichkeiten, doch die Spielfreude der Hausherren war beeindruckend. Jesingen konnte sich kaum befreien, einzig der Keeper und Abwehrblocks verhinderten Schlimmeres bis zur Pause.