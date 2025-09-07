Blitzstart reicht Weidenhausen zum Punktgewinn im Derby

Dautphetal-Silberg. Die SG Silberg/Eisenhausen steckt auch nach dem 6. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord im Tabellenkeller fest. Im Derby gegen den VfL Weidenhausen kamen die Gastgeber am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Ein Unentschieden, mit dem der in Notbesetzung angetretene Aufsteiger, der weiterhin einen Punkt mehr auf der Habenseite hat, ein klein wenig besser leben kann.