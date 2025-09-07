Blitzstart reicht Weidenhausen zum Punktgewinn im Derby

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dautphetal-Silberg. Die SG Silberg/Eisenhausen steckt auch nach dem 6. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord im Tabellenkeller fest. Im Derby gegen den VfL Weidenhausen kamen die Gastgeber am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Ein Unentschieden, mit dem der in Notbesetzung angetretene Aufsteiger, der weiterhin einen Punkt mehr auf der Habenseite hat, ein klein wenig besser leben kann.