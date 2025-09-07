 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Silberg/Eisenhausens Abwehrchef Dominik Pfeiffer (rechts) klärt per Kopfball vor dem Weidenhäuser Ruhat Ibrahim Okus, der dem VfL mit seinem frühen Treffer ein Remis im Derby beschert. © Jens Schmidt
Blitzstart reicht Weidenhausen zum Punktgewinn im Derby

Teaser KOL NORD: +++ Die SG Silberg/Eisenhausen steckt im Keller fest, weil ihr die Ideen fehlen. Die VfL-Notelf legt einen Blitzstart hin und ist am Ende zu zehnt dem Sieg näher +++

Dautphetal-Silberg. Die SG Silberg/Eisenhausen steckt auch nach dem 6. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord im Tabellenkeller fest. Im Derby gegen den VfL Weidenhausen kamen die Gastgeber am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Ein Unentschieden, mit dem der in Notbesetzung angetretene Aufsteiger, der weiterhin einen Punkt mehr auf der Habenseite hat, ein klein wenig besser leben kann.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

