Blitzstart ohne Belohnung

– Foto: Horst Vogler

Die U23 von Eintracht Braunschweig hat in der Oberliga Niedersachsen trotz eines Traumstarts gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Nach einer frühen Führung unterlag die Mannschaft von Trainer Fabian Adelmann am Ende mit 1:3 (1:2) und wartet damit weiterhin auf den erhofften Befreiungsschlag.

Vor 217 Zuschauern erwischten die Blau-Gelben einen perfekten Start. Bereits nach vier Minuten verwandelte Sebastian Polter einen Handelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Kurz darauf verpasste Sidi Sané das mögliche 2:0 nur knapp, als er freistehend am Hildesheimer Torhüter scheiterte. Doch der starke Beginn der Eintracht erhielt schnell einen Dämpfer: Ohne Gegnerdruck traf Mick Gudra mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck zum Ausgleich (16.). Nur wenige Minuten später drehte Gudra die Partie – nach einem Ballgewinn zog er aus 18 Metern ab und traf erneut (27.). Gestern, 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 1 3 Abpfiff

„Wir haben sie nach unserer guten Anfangsphase wieder ins Spiel geholt und kassieren dann zusätzlich noch so ein Traumtor“, sagte Adelmann nach dem Spiel. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen, ehe Sidney Raebiger in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl zeigte die Eintracht Moral und erspielte sich mehrere Chancen auf den Ausgleich, blieb aber im Abschluss glücklos. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Doski per Konter für die Entscheidung (90.+4).