Blitzstart legt den Grundstein: VfB Vacha feiert 5:0-Heimauftakt

Für die Männer des VfB Vacha ging es am 2. Spieltag der neuen Kreisoberliga-Saison (KOL) zum ersten Mal am heimischen Werner-Seelenbinder-Weg zur Sache. Erwartet wurde die SG Ruhla, die zum Rundenauftakt daheim gegen Mühlberg einen knappen 3:2-Erfolg eingefahren hatte. Vacha indes war mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg in Waltershausen gestartet. Mit den Gästen aus dem Erbstromtal stand der nächste Prüfstein für die Elf um Kapitän Marius Ißbrücker vor der Tür – die Marschroute war jedoch klar: Man wollte nachlegen und den Heimauftritt erfolgreich gestalten.

Vacha legte los wie die Feuerwehr und trat von Beginn an dominant auf. Es gab nur eine Richtung, und der erste Torschrei ließ nicht lange auf sich warten: Gerade einmal 120 Sekunden waren gespielt, als Ramon Becker wunderbar von Linus Pelzetter bedient wurde und Ruhlas Keeper Krug zum 1:0 (2.) überwand.

Im direkt folgenden Angriff legte der VfB nach: Max Lückert erzielte seinen bereits dritten Saisontreffer. Nach Vorarbeit von Ramon Becker und unter Mithilfe des Gäste-Schlussmanns musste Vachas Torjäger den Ball nur noch über die Linie drücken – 2:0 (3.). Auch im weiteren Verlauf ließ der VfB nichts anbrennen und kontrollierte das Geschehen nach Belieben.

In der 34. Minute folgte die Vorentscheidung vor der Pause: Tom Schindhelm wurde am Sechzehner-Eck von den Beinen geholt, Schiedsrichter Sebastian Kühm zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Linus Pelzetter übernahm die Verantwortung und versenkte den Strafstoß sicher zum 3:0 (34.). Vacha vergab in der Folge noch weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis vor dem Pausentee weiter in die Höhe zu schrauben. Die knapp 200 Zuschauer verabschiedeten die Mannschaft von Coach Martin Walter dennoch mit absolut verdientem Szenenapplaus in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Dominanz und klare Verhältnisse

Im zweiten Abschnitt agierte der VfB etwas verhaltener, büßte dadurch aber nichts von seiner Dominanz ein und legte sich den Gegner sprichwörtlich zurecht. Nach einer Stunde Spielzeit belohnte sich das Team erneut: Max Lückert behielt nach einem starken Sololauf von der linken Seite die Übersicht und bediente den im Zentrum völlig freistehenden Tom Schindhelm, der zum 4:0 (60.) einschob.

Damit war die Partie endgültig entschieden, doch Vacha wollte mehr. Nach einer Ecke von Leo Hemming, die im Strafraum für eine kleine Pingpong-Situation sorgte, schaltete Linus Pelzetter am schnellsten und drückte das Leder zum 5:0 (75.) über die Linie. Mit etwas mehr Konsequenz in den Schlussminuten hätte die Torausbeute sogar noch höher ausfallen können. Am Ende blieb es bei einem auch in dieser Höhe völlig verdienten 5:0-Heimerfolg, der eine geschlossene und überzeugende Mannschaftsleistung krönte.

Ausblick: Kniffliger Doppelspieltag wartet

Auf den VfB wartet nun ein intensiver Doppelspieltag mit zwei schweren Aufgaben:

Freitag, 28.08. (18:00 Uhr): Auswärtsspiel in der Hundskopfarena gegen die SG Leimbach.

Sonntag, 30.08. (15:00 Uhr): Heimspiel in der Salz-Arena in Unterbreizbach gegen den TSV Sundhausen.