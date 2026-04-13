 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Blitzstart in Nellmersbach, Wechselbad der Gefühle in Oberreichenbach

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Nellmersbach

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In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SSG Ulm 99 – FV Bellenberg 1:2

In einem packenden Duell zweier ambitionierter Teams entführte der FV Bellenberg drei wertvolle Punkte aus Ulm. Die SSG Ulm 99 erwischte zwar einen Traumstart und ging bereits in der 7. Minute durch Celine Schüssler in Führung, was die Weichen früh auf Heimsieg zu stellen schien. Doch Bellenberg bewies Moral und fand durch Nadine Weixler (17.) schnell die passende Antwort. Die Entscheidung in einer intensiv geführten Partie fiel schließlich im zweiten Durchgang: Lena Friedrich markierte in der 55. Minute den viel umjubelten Treffer zum 1:2. Ulm warf in der Schlussphase alles nach vorne, biss sich an der stabilen Defensive der Gäste jedoch die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für Bellenberg blieb.

TSV Nellmersbach – SV Hoffeld 4:2

Die Zuschauer in Nellmersbach erlebten eine furiose Anfangsphase, die das Spiel maßgeblich prägte. Mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden durch Janina Jänel (14.) und ein unglückliches Eigentor von Alexa Dvorak (15.) schockten die Hausherrinnen den SV Hoffeld frühzeitig. Zwar keimte bei den Gästen nach dem Anschlusstreffer von Julia Hörz (27.) wieder Hoffnung auf, doch Nellmersbach blieb unbeeindruckt. Kim Redelfs (40.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang machte Maike Niklas in der 60. Minute mit dem 4:1 alles klar, während der späte Treffer von Natalie Müller (63.) zum 4:2 lediglich Ergebniskosmetik für Hoffeld bedeutete.

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Staffel 2

SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck-Zwerenberg 2:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Oberreichenbach, wo sich beide Teams letztlich mit einer Punkteteilung trennten. Mareike Besch brachte die Heimelf bereits in der 2. Minute in Front und sorgte für einen Auftakt nach Maß. Berneck-Zwerenberg kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Alicia Roller (25.) aus. In der zweiten Halbzeit kochten die Emotionen hoch, als Eva Kuhnle in der 58. Minute einen Foulelfmeter souverän zur erneuten Führung für Oberreichenbach verwandelte. Es sah lange nach einem Heimsieg aus, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und belohnten sich für ihren unermüdlichen Einsatz: Jana Rutz markierte in der 85. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand und rettete ihrem Team in letzter Sekunde einen Zähler.

SV Granheim – TSV Albeck 2:4

Der TSV Albeck sicherte sich einen Auswärtssieg. Hannah Miller eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen für die Gäste. Granheim schlug zwar durch Janina Bauer (15.) prompt zurück, doch Albeck erwies sich als das abgeklärtere Team. Besonders bitter für die Hausherrinnen: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) erzielte Verena Essig die erneute Führung für Albeck, und nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Tina Straub (48.) auf 1:3. Granheim rannte leidenschaftlich an, doch erneut Essig (84.) sorgte für die endgültige Entscheidung. Der Treffer von Tabea Einfalt in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:4 kam für die Gastgeberinnen zu spät, um die Heimniederlage noch abzuwenden.

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