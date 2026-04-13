Blitzstart in Nellmersbach, Wechselbad der Gefühle in Oberreichenbach

SSG Ulm 99 – FV Bellenberg 1:2

In einem packenden Duell zweier ambitionierter Teams entführte der FV Bellenberg drei wertvolle Punkte aus Ulm. Die SSG Ulm 99 erwischte zwar einen Traumstart und ging bereits in der 7. Minute durch Celine Schüssler in Führung, was die Weichen früh auf Heimsieg zu stellen schien. Doch Bellenberg bewies Moral und fand durch Nadine Weixler (17.) schnell die passende Antwort. Die Entscheidung in einer intensiv geführten Partie fiel schließlich im zweiten Durchgang: Lena Friedrich markierte in der 55. Minute den viel umjubelten Treffer zum 1:2. Ulm warf in der Schlussphase alles nach vorne, biss sich an der stabilen Defensive der Gäste jedoch die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für Bellenberg blieb.

TSV Nellmersbach – SV Hoffeld 4:2

Die Zuschauer in Nellmersbach erlebten eine furiose Anfangsphase, die das Spiel maßgeblich prägte. Mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden durch Janina Jänel (14.) und ein unglückliches Eigentor von Alexa Dvorak (15.) schockten die Hausherrinnen den SV Hoffeld frühzeitig. Zwar keimte bei den Gästen nach dem Anschlusstreffer von Julia Hörz (27.) wieder Hoffnung auf, doch Nellmersbach blieb unbeeindruckt. Kim Redelfs (40.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang machte Maike Niklas in der 60. Minute mit dem 4:1 alles klar, während der späte Treffer von Natalie Müller (63.) zum 4:2 lediglich Ergebniskosmetik für Hoffeld bedeutete.